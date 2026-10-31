BRNABIĆ PORUČILA STUDENTSKOJ LISTI: "Srbija sada ustaje protiv terora, borba tek počinje!" (VIDEO)

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je uputila oštru poruku povodom aktuelnih političkih dešavanja u Srbiji, optužujući Studentsku listu za pritiske na institucije, medije i građane.

Foto Tanjug

Brnabić je uz objavu podelila i video-snimak za koji navodi da prikazuje maltretiranje i šikaniranje ljudi, a u svojoj poruci poručila je da je borba protiv takvog ponašanja tek počela.

- Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi – to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela - napisala je Brnabić na Iksu.

Brnabić je poručila da će odgovor na ono što naziva terorom biti borba pravnim i demokratskim sredstvima.

Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi - to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 31, 2026

Podsetimo, Srpska napredna stranka danas je održala sednicu Glavnog odbora u Maloj sali Beogradske arene, pod sloganom "Srbija protiv terora – borba tek počinje".

Tom prilikom je predsednik SNS, Miloš Vučević, predložio da Aleksandar Vučić ponovo bude izabran za predsednika stranke, navodeći da je potrebno da SNS sa novim optimizmom dočeka buduće političke izazove.

- Prvi ću predložiti Aleksandra Vučića za novog predsednika Srpske napredne stranke - poručio je Vučević, nakon čega je usledio aplauz i saglasnost prisutnih.

Vanredna Skupština SNS, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o novom predsedniku stranke, najavljena je za 13. decembar.