PROBLEM IDEOLOGIJE ISLAMSKOG RADIKALIZMA: U BiH i regionu postoji problem ekstremizma

U BiH i regionu postoji problem ekstremizma koji je povezan sa ideologijom islamskog radikalizma, a naša tužilaštva i sudovi nikada se nisu ozbiljno bavili terorizmom, iza kog stoji ozbiljna ideologija i ozbiljna organizacija, rekao je ekspert za bezbednost Dževad Galijašević.

Foto: Printskrin Youtube/Dževad Galijašević - Disident

Galijašević je govorio na Javnom forumu bezbednosti koji je, u organizaciji Udruženja veterana službi bezbednosti Republike Srpske, održan u Bijeljini.

- Dva događaja su bitna. Jedan je bez sumnje ovaj događaj vezan za Mevlida Jašarevića koji je izvšio teroristički akt napadom na američku Ambasadu zbog čega je dobio 15 godina zatvora i zbog čega je zaplakao kada je čuo da Amerikanci žele da on dođe tamo. Drugi događaj je ono što smo videli, a to je delovanje ovih terorističkih organizacija u krugovima konvertita - rekao je Galijašević.

Vivši komandant specijalne jedinice "Vukovi sa Drine" Milan Jolović rekao je da se danas ne može raspravljati izolovano o bezbednosnom izazovu sa kojima se suočava Republika Srpska i sam Balkan već da se mora posmatrati unutar šire geopolitičke slike i celokupnog evropskog konteksta.

- Evidentno je da se na globalnom nivou sudaraju dva ključna bezbednosna koncepta, evroatlantski i evroazijski, te da se uoči kraja ove decenije priprema veliki sukob između ovih suprotstavljenih vizija - rekao je Jolović.

(RTRS)

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