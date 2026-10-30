PROBLEM IDEOLOGIJE ISLAMSKOG RADIKALIZMA: U BiH i regionu postoji problem ekstremizma
U BiH i regionu postoji problem ekstremizma koji je povezan sa ideologijom islamskog radikalizma, a naša tužilaštva i sudovi nikada se nisu ozbiljno bavili terorizmom, iza kog stoji ozbiljna ideologija i ozbiljna organizacija, rekao je ekspert za bezbednost Dževad Galijašević.
Galijašević je govorio na Javnom forumu bezbednosti koji je, u organizaciji Udruženja veterana službi bezbednosti Republike Srpske, održan u Bijeljini.
- Dva događaja su bitna. Jedan je bez sumnje ovaj događaj vezan za Mevlida Jašarevića koji je izvšio teroristički akt napadom na američku Ambasadu zbog čega je dobio 15 godina zatvora i zbog čega je zaplakao kada je čuo da Amerikanci žele da on dođe tamo. Drugi događaj je ono što smo videli, a to je delovanje ovih terorističkih organizacija u krugovima konvertita - rekao je Galijašević.
Vivši komandant specijalne jedinice "Vukovi sa Drine" Milan Jolović rekao je da se danas ne može raspravljati izolovano o bezbednosnom izazovu sa kojima se suočava Republika Srpska i sam Balkan već da se mora posmatrati unutar šire geopolitičke slike i celokupnog evropskog konteksta.
- Evidentno je da se na globalnom nivou sudaraju dva ključna bezbednosna koncepta, evroatlantski i evroazijski, te da se uoči kraja ove decenije priprema veliki sukob između ovih suprotstavljenih vizija - rekao je Jolović.
(RTRS)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PESKOV JASAN: Razgovor Putina sa Trampom još nije zakazan
30. 10. 2026. u 20:46
"ONI GA ŠTITE" Zelenskog na vlasti drže britanski plaćenici
30. 10. 2026. u 19:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)