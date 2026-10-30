Svet

PESKOV JASAN: Razgovor Putina sa Trampom još nije zakazan

Novosti online

30. 10. 2026. u 20:46

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TELEFONSKI razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa još nije zakazan.

ПЕСКОВ ЈАСАН: Разговор Путина са Трампом још није заказан

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

To je izjavio portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

„Još ne“, rekao je Peskov.

Peskov je ranije izjavio da su potrebne duge i temeljne pripreme za sastanak između Putina, Trampa i Volodimira Zelenskog. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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