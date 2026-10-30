Svet

SUDAN PREDAO DOKAZE VAŠINGTONU, KIJEV POD PRITISKOM: Američko oružje stizalo pobunjenicima preko Ukrajine

P. Đurđević

30. 10. 2026. u 12:22

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SUDANSKE vlasti poseduju dokaze o učešću pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u sukobu na strani Snaga za brzo reagovanje, koje se bore protiv regularne vojske Sudana, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Muhijedin Salem u intervjuu za RIA Novosti.

СУДАН ПРЕДАО ДОКАЗЕ ВАШИНГТОНУ, КИЈЕВ ПОД ПРИТИСКОМ: Америчко оружје стизало побуњеницима преко Украјине

foto: Samir Bol/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je rekao da su neki snajperisti i instruktori, koji su državljani Ukrajine uhapšeni, dok su drugi ubijeni.

- Takođe, raspolažemo određenom količinom zaplenjenog oružja - rekao je Salem.

On je ukazao da su učešće ukrajinskih vojnika u sukobu potvrdile i brojne međunarodne istraživačke institucije, uključujući zapadne, među kojima je naveo Univerzitet Jejl.

- Dokazi o umešanosti Ukrajinaca, Kolumbijaca i drugih stranih državljana u ovaj rat potpuno su neoborivi - naglasio je šef sudanske diplomatije.

Sudan predao SAD dokaze o naoružavanju preko Ukrajine

Muhijedin Salem je rekao i da su sudanske vlasti predale Vašingtonu dokumenta koja, prema njihovim tvrdnjama, potvrđuju da se u oružanom sukobu u Sudanu koristi američko oružje koje je u tu zemlju stiglo iz Ukrajine i drugih izvora.

- Prošle godine lično sam predvodio delegaciju koja je posetila Vašington. Američkoj strani predali smo brojne dokaze i dokumenta koji potvrđuju upotrebu američkog oružja u Sudanu, a koje je u našu zemlju dospelo iz Ukrajine i drugih izvora - rekao je Salem.

U Sudanu od 15. aprila 2023. godine traju žestoke borbe između Snaga za brzo reagovanje, pod komandom Muhameda Hamdana Dagla, i regularne vojske.

Sukob je doveo do velikog broja civilnih žrtava, razaranja infrastrukture i masovnog raseljavanja stanovništva.

(RT Balkan)

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