SUDAN PREDAO DOKAZE VAŠINGTONU, KIJEV POD PRITISKOM: Američko oružje stizalo pobunjenicima preko Ukrajine
SUDANSKE vlasti poseduju dokaze o učešću pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u sukobu na strani Snaga za brzo reagovanje, koje se bore protiv regularne vojske Sudana, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Muhijedin Salem u intervjuu za RIA Novosti.
On je rekao da su neki snajperisti i instruktori, koji su državljani Ukrajine uhapšeni, dok su drugi ubijeni.
- Takođe, raspolažemo određenom količinom zaplenjenog oružja - rekao je Salem.
On je ukazao da su učešće ukrajinskih vojnika u sukobu potvrdile i brojne međunarodne istraživačke institucije, uključujući zapadne, među kojima je naveo Univerzitet Jejl.
- Dokazi o umešanosti Ukrajinaca, Kolumbijaca i drugih stranih državljana u ovaj rat potpuno su neoborivi - naglasio je šef sudanske diplomatije.
Sudan predao SAD dokaze o naoružavanju preko Ukrajine
Muhijedin Salem je rekao i da su sudanske vlasti predale Vašingtonu dokumenta koja, prema njihovim tvrdnjama, potvrđuju da se u oružanom sukobu u Sudanu koristi američko oružje koje je u tu zemlju stiglo iz Ukrajine i drugih izvora.
- Prošle godine lično sam predvodio delegaciju koja je posetila Vašington. Američkoj strani predali smo brojne dokaze i dokumenta koji potvrđuju upotrebu američkog oružja u Sudanu, a koje je u našu zemlju dospelo iz Ukrajine i drugih izvora - rekao je Salem.
U Sudanu od 15. aprila 2023. godine traju žestoke borbe između Snaga za brzo reagovanje, pod komandom Muhameda Hamdana Dagla, i regularne vojske.
Sukob je doveo do velikog broja civilnih žrtava, razaranja infrastrukture i masovnog raseljavanja stanovništva.
(RT Balkan)
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