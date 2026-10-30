OBNOVLjENE su žestoke borbe za Primorskoje i Stepnogorskoje. Za sada, nad oba mesta nadvija se „magla rata”.

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

U Orehovu su u toku teške ulične borbe protiv ukrajinskih specijalnih snaga. Neprijatelj pokušava da ubaci nove rezerve kako bi po svaku cenu zadržao grad.

Na istočnom krilu nastavljaju se pozicione borbe u blizini Omeljnika, Barvinovke i Voskresenke, kao i u području kod Obščeg. Situacija u Ternovatom ostaje napeta.

Ruska vojska pojačava pritisak na neprijatelja u Sergejevki. Garnizon je izložen snažnim udarima. Cilj je potisnuti neprijatelja pre završetka sezone magli. Ruske jurišne snage su takođe stigle do oboda Ščilovke.

Operacija čišćenja se nastavlja u samom Dobropolju. Oružane snage Ukrajine tamo i dalje ubacuju manje jurišne grupe, sa ciljem da osiguraju periferiju i pokušaju da prodru dublje u grad.

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