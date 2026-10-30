BIL GEJTS IZDVOJIO ČETIRI OBLASTI KOJE AI NEĆE ZAMENITI: "LJudi za većinu stvari neće biti potrebni"

BIL Gejts, suosnivač Majkrosofta, smatra da će veštačka inteligencija u budućnosti moći da obavlja veliki deo poslova koje danas rade ljudi i dodaje da bi samo četiri zanimanja ili oblasti rada mogle da budu među onima koje će najduže odolevati promenama koje donosi AI.

Foto: Ron Sachs for NY Post/Zuma Press/Profimedia

Bil Gejts je više puta govorio o tome kako će veštačka inteligencija promeniti tržište rada.

Među oblastima koje se često izdvajaju u prikazima njegovih predviđanja nalaze se programiranje, robotika, biologija i energetika, dok je profesionalni sport posebno spomenuo kao primer aktivnosti u kojoj će ljudi i dalje želeti da gledaju druge ljude.

Tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" objasnio je da, iako će računari moći da obavljaju sve više zadataka, to ne znači da ćemo želeti da im prepustimo baš sve.

- Uzmimo, na primer, bejzbol. Nećemo želeti da gledamo računare kako igraju bejzbol - rekao je Gejts.

Da li će nam ljudi u budućnosti biti uopšte potrebni?

Na pitanje da li će nam ljudi u budućnosti uopšte biti potrebni, Bil Gejts je odgovorio da za većinu stvari neće.

- Mi ćemo odlučiti šta želimo da zadržimo za sebe, ali proizvodnja, prevoz i uzgoj hrane s vremenom više neće predstavljati velike probleme - rekao je Gejts.

Majkrosoft nudi otpremnine desetinama hiljada zaposlenih

Rasprava o budućnosti rada ponovo je aktuelna nakon vesti da Majkrosoft planira da ponudi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenih.

Ovaj program je deo nastojanja kompanije da poveća efikasnost poslovanja, pri čemu sve važniju ulogu ima veštačka inteligencija.

Majkrosoft zapošljava više od 220.000 ljudi širom sveta, a ponuda bi trebalo da obuhvati više od četvrtine zaposlenih.

Prema internoj objavi koju je objavio Biznis insajder, program je namenjen zaposlenima određenih nivoa u Kanadi, Indiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD.

- Reč je o vremenski ograničenom, dobrovoljnom programu koji zaposlenima koji ispunjavaju uslove omogućava odlazak iz Majkrosofta uz finansijsku podršku i pomoć u planiranju dalje karijere - poručila je Ejmi Kolman, direktorka ljudskih resursa u Majkrosoftu.

(Blic)

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