DARKO ANIĆ: Konja žrtvuje meč sa Galatom
* Bivši fudbaler Crvene zvezde, tipuje Tursku 1
PETAK,
FIKS KONjA - GALATASARAJ 2
Konja je loše otvorila sezonu, pa očekujem da svesno žrtvuje predstojeći meč sa Galatasarajem kako bi preko potrebne bodove pokušala da osvoji u nekom od narednih kola.
SUBOTA,
ERZURUM - ČORUM GG
Domaćin je u potpunom rasulu. Gazda kluba, koji je rasprodat obavezama u drugoligašu Pendiku, pustio je ovog prvoligaša niz vodu. Počasni gol je najviše što domaćin može da dostigne u okršaju sa Čorumom.
KODžAELI - RIZE 1
Kodžaeli na domaćem terenu tradicionalno osvaja ključne bodove, pa nove ne bi smeo da ispusti u duelu sa Rizeom.
FENERBAHČE - GOZTEPE 1&3+
Kandidat za titulu pred svojim navijačima prosto mora da opravda ulogu favorita i gostujuću mrežu zatrpa golovima do vrha.
NEDELjA,
FIKS AMED - EJUP 1&3+
Rezultati Ameda su apsolutni hit prvenstva. Očekujem da domaćin, predvođen borbenim Hasi Besniom, ostane istrajan u borbi za vrh i pomrsi račune istanbulskim velikanima.
BAŠAKŠEHIR - SAMSUN GG
U meču gde oba rivala imaju imperativ da spašavaju sezonu, najrealnije je očekivati da se borba završi sa bar jednim pogotkom na obe strane.
TRABZON- GAZIANTEP 1
Kako prvenstvo odmiče, Trabzon igra sve bolje. Gaziantep jednostavno nema kvalitet kojim bi mogao da zaustavi rapsodiju domaćina.
KASIMPAŠA - BEŠIKTAŠ 2
Ovaj istanbulski gradski okršaj bi prema svim parametrima trebalo da pripadne znatno bolje organizovanom i finansijski stabilnijem Bešiktašu.
PONEDELjAK,
G` BIRLIGI - ALANjA X
Podela bodova mogla bi najviše da pogoduje rivalima koji su katastrofalno započeli ovu takmičarsku godinu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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