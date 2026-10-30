DARKO ANIĆ: Konja žrtvuje meč sa Galatom

* Bivši fudbaler Crvene zvezde, tipuje Tursku 1

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

PETAK,

FIKS KONjA - GALATASARAJ 2

Konja je loše otvorila sezonu, pa očekujem da svesno žrtvuje predstojeći meč sa Galatasarajem kako bi preko potrebne bodove pokušala da osvoji u nekom od narednih kola.

SUBOTA,

ERZURUM - ČORUM GG

Domaćin je u potpunom rasulu. Gazda kluba, koji je rasprodat obavezama u drugoligašu Pendiku, pustio je ovog prvoligaša niz vodu. Počasni gol je najviše što domaćin može da dostigne u okršaju sa Čorumom.

KODžAELI - RIZE 1

Kodžaeli na domaćem terenu tradicionalno osvaja ključne bodove, pa nove ne bi smeo da ispusti u duelu sa Rizeom.

FENERBAHČE - GOZTEPE 1&3+

Kandidat za titulu pred svojim navijačima prosto mora da opravda ulogu favorita i gostujuću mrežu zatrpa golovima do vrha.

NEDELjA,

FIKS AMED - EJUP 1&3+

Rezultati Ameda su apsolutni hit prvenstva. Očekujem da domaćin, predvođen borbenim Hasi Besniom, ostane istrajan u borbi za vrh i pomrsi račune istanbulskim velikanima.

BAŠAKŠEHIR - SAMSUN GG

U meču gde oba rivala imaju imperativ da spašavaju sezonu, najrealnije je očekivati da se borba završi sa bar jednim pogotkom na obe strane.

TRABZON- GAZIANTEP 1

Kako prvenstvo odmiče, Trabzon igra sve bolje. Gaziantep jednostavno nema kvalitet kojim bi mogao da zaustavi rapsodiju domaćina.

KASIMPAŠA - BEŠIKTAŠ 2

Ovaj istanbulski gradski okršaj bi prema svim parametrima trebalo da pripadne znatno bolje organizovanom i finansijski stabilnijem Bešiktašu.

PONEDELjAK,

G` BIRLIGI - ALANjA X

Podela bodova mogla bi najviše da pogoduje rivalima koji su katastrofalno započeli ovu takmičarsku godinu.

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