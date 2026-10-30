KUPOVINA NA RATE NIJE UVEK NAJJEFTINIJA: Pre korišćenja kreditne kartice proverite ove troškove

KAMATE, naknade i uslovi otplate mogu značajno da utiču na konačan iznos koji kupac plaća, zbog čega je pre korišćenja kreditne kartice važno proveriti sve troškove.

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Koja je razlika između plaćanja karticom i kupovine na rate?

Plaćanje kreditnom karticom znači korišćenje odobrenog kreditnog limita banke. Način vraćanja potrošenog novca zavisi od vrste kartice i ugovora sa bankom.



Kod revolving kartica korisnik najčešće izmiruje deo duga svakog meseca, dok se ostatak prenosi u naredni obračunski period.

Na preostali dug može se obračunavati kamata. Kod kupovine na rate iznos konkretne kupovine deli se na unapred utvrđen broj mesečnih obaveza. Takva otplata može biti bez kamate, ali to ne znači automatski da nema dodatnih troškova.



Kada se obračunavaju kamata i naknade?

Pojedine banke naplaćuju naknadu za podelu transakcije, dok druge nude rate bez te naknade, u zavisnosti od kartice i uslova korišćenja.

Kamata kod revolving kartica uglavnom se obračunava na neizmireni dug, u skladu sa ugovorom. Ako korisnik redovno plaća samo minimalnu mesečnu obavezu, otplata može trajati duže, a ukupan trošak biti znatno veći.

Kod kupovine na rate bez kamate, pod ugovorenim uslovima, kupac može platiti istu cenu kao pri jednokratnoj kupovini. Ipak, treba proveriti da li postoje naknade za transakciju, članarina za karticu ili drugi troškovi, kao i da li se gubi eventualni popust za plaćanje odjednom.

(Kamatica)

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