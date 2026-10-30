JUSEF CILJAO ĐORĐU, A PUŠTEN NA SLOBODU: Premijerka Italije nazvala „sramnom“ odluku sudije da oslobodi akivistu koji je podsticao nerede

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni nazvala je "sramnom" odluku sudija za postupak u Milanu da pusti na slobodu Jusefa Sihera, tridesetogodišnjeg aktivistu, uhapšenog 24. oktobra 2026. godine.

Foto: Društvene mreže

Siher, administrator telegram-kanala "Pokret 17. oktobar", teretio se za podstrekivanje i organizovanje nereda koji su doveli do sukoba u Milanu i organizovanog nasilja na demonstracijama.

Sudija Ticijana Landoni odbacila je hapšenje Sihera, ne potvrđujući pritvor koji je naložilo istražno tužilaštvo. Potpisala mu je hitno puštanje na slobodu. Ne utvrđujući rizik od ponavaljanja krivičnog dela, niti bekstva, ona tvrdi da se ovaj Italijan marokanskog porekla "defakto ograničio na promociju kolektivnog protesta protiv vladine politike".

Premijerka je oštro kritikovala odluku.

- Puštanje na slobodu je nepodnošljivo poniženje snaga javnog reda, istražitelja i Ministarstva unutrašnih poslova, svih onih koji rade na zaštiti dobrih ljudi od uništenja njihovih gradove i preduzeća - rekla je Melonijeva.

Pre puštanja na slobodu, antiteroristička jedinica DIGOS je u Siherovom kompjuteru pronašla vodič za "organizovanje masovne mobilizacije građanske neposlušnosti protiv vlade Melonijeve i njene politike".

Muškarac je, inače, bio pod nadzorom zbog aktivnosti povezanih sa propalestinskim demonstracijama u Milanu i pretnji članovima vlade, uključujući Melonijevu i Matea Salvinija.

Centralni izvršni komitet Nacionalnog udruženja sudija izrazio je, međutim, punu solidarnost sa milanskim istražnim sudijom, "metom nesrazmernog napada premijera".

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