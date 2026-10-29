FREGATA „NEUSTRAŠIMI” OHLADILA NATO U LAMANŠU: Usmerila svoje „Bodeže” ka piratima
FREGATA „Neustrašimi”, koja od jula prati tankere u Lamanšu, raspolaže velikim brojem naoružanja – uključujući rakete „Kinžal”, artiljerijske sisteme i bespilotne letelice – što joj omogućava da se efikasno suprotstavi neprijatelju.
Ovo je u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru izjavio vojni stručnjak Jurij Knutov.
Ruska fregata „Neustrašimi” nedavno je uočena u danskom moreuzu Veliki Belt, dok se kretala ka Baltičkom moru. Od jula ove godine, ova fregata neprekidno patrolira duž britanske obale, prateći tankere u Lamanšu.
„Ovi brodovi poseduju prilično ozbiljno naoružanje”, napomenuo je Knutov. „Opremljeni su različitim tipovima radarskih stanica, artiljerijskim sistemom, kao i protivvazdušnim kompleksom ’Kortik’.”
Prema njegovim rečima, raketno naoružanje čine rakete „Kinžal”, pri čemu se na brodu može nalaziti do 32 projektila. „Pored toga, tu je i protivpodmorničko i torpedno naoružanje”, dodao je stručnjak.
„Tu je i helikopter Ka-27, koji se može koristiti za potragu za podmornicama i izvršavanje drugih zadataka. Takođe, prisutne su i bespilotne letelice, konkretno ’Orlan-10’. Reč je o prilično velikoj letelici, koja se takođe može koristiti za otkrivanje neprijateljskih podmornica”, nastavio je Knutov.
Fregata je opremljena i artiljerijskim oruđem kalibra 100 mm.
„Dakle, zahvaljujući raketama ’Kinžal’ i topu kalibra 100 milimetara, ovaj brod predstavlja prilično efikasno sredstvo za zaštitu naših konvoja teretnih brodova”, zaključio je stručnjak.
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