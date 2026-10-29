"RAKETA SUDNJEG DANA" LEDI KRV U ŽILAMA ZAPADA: Domet nuklearnog projektila preko 9000 km

MINISTARSTVO odbrane RF je nedavno saopštilo da je uspešno izvedeno lansiranje interkontinentalne balističke rakete „Bulava” sa nuklearne podmornice „Generalisimus Suvorov”, koja pripada Pacifičkoj floti.

MOD Rusije

Lansiranje je izvedeno iz Ohotskog mora ka poligonu „Čiža” u Arhangelskoj oblasti, čime je još jednom potvrđena visoka borbena gotovost ruskih strateških snaga.

„Bulava” je danas trostepena raketa na čvrsto gorivo, što samo po sebi predstavlja tehnološki prodor. Međutim, njena glavna snaga leži u njenim unutrašnjim komponentama.

Prema rečima vojnog stručnjaka Jurija Knutova, bojeva glava se može podeliti na deset hipersoničnih manevrišućih jedinica, od kojih svaka ima sopstveni cilj.

„To znači da se nuklearnim udarima može pogoditi do deset ciljeva. Domet iznosi više od 9.000 kilometara. Raketa se nalazi u lansirnom kontejneru i može biti lansirana ispod površine vode”, objasnio je stručnjak.

Domet je zaista impresivan: prema nekim izvorima, dostiže čak 11.000 kilometara. Uz preciznost koju određuje kružno verovatno odstupanje (KVO) od 120 do 350 metara, za nuklearnu bojevu glavu snage 100–150 kilotona, uništenje čak i duboko ukopanih komandnih mesta je praktično zagarantovano.

„Čak i ako raketa padne, na primer, 300 metara od nekog ukopanog komandnog mesta ili raketnog silosa, verovatnoća oštećenja ili potpunog uništenja tog objekta i dalje je veoma, veoma visoka”, naglasio je Knutov.

Upravo zbog toga se na Zapadu „Bulava” naziva „raketom sudnjeg dana”. Amerikanci se već decenijama ponose svojim raketama „Trajdent”, a čak će i njihove najnovije podmornice klase „Kolumbija” nositi unapređene verzije raketa „Trajdent II D5”. Međutim, kako ističe Knutov, ruska raketa je po ključnim parametrima praktično identična američkoj, a u nekim aspektima je čak i nadmašuje. „Ta demonstracija je bila planirana – planirana vežba, planirano lansiranje. Ona pokazuje da se naše nuklearno oružje nalazi na visokom nivou borbene gotovosti, a da je naša nuklearna trijada sposobna da izvrši dodeljene joj zadatke – uz veliku verovatnoću pogađanja određenog cilja”, zaključio je stručnjak.

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