CIA NA NOGAMA: Direktor jedne od najvećih kompanija sarađuje sa navodnim kinskim špijunom
IZVRŠNI direktor kompanije Nvidia, Džensen Huang, održavao je bliske kontakte sa Alis Huang, izvršnom direktorkom kompanije Megaspid, koju su američke obaveštajne službe sumnjičile za prikupljanje informacija za Kinu i organizovanje isporuke naprednih čipova, čime su zaobilažena američka ograničenja.
Prema pisanju lista „Dejli mejl”, koji se poziva na „Njujork tajms” osumnjičena Alis Huang – čelnica tehnološke kompanije Megaspid – delovala je kao posrednik u ilegalnoj isporuci naprednih američkih procesora u Kinu.
Kako navodi ovaj list, kontakti između dvoje preduzetnika privukli su pažnju Bele kuće i američkih obaveštajnih službi. Iako dele isto prezime, oni nisu u srodstvu.
Izvori „Njujork tajmsa” tvrde da su informacije o njihovoj komunikaciji isplivale tokom istrage o navodnim aktivnostima Alis Huang u korist Pekinga. Obaveštajni zvaničnici su otkrili da je ona bila u kontaktu sa jednim američkim državljaninom. Kada su visoki zvaničnici zatražili njegovo ime, ispostavilo se da je reč o prvom čoveku kompanije Nvidia.
Prema navodima lista, CIA je sumnjičila direktorku kompanije Megaspid da je delovala kao posrednik u preusmeravanju Nvidia čipova ka Kini – čija je isporuka ograničena američkim propisima o izvozu. Takođe je optužena za prikupljanje obaveštajnih podataka.
O nalazima istrage obavešten je predsednik SAD Donald Tramp pre otprilike godinu dana. Ipak, izvori napominju da zvaničnici nisu verovali da je Džensen Huang znao za navodni rad svoje poznanice za kinesku obaveštajnu službu. Tramp nije preduzeo nikakve mere protiv izvršnog direktora kompanije Nvidia.
Nije sasvim jasno kada su tačno ovi preduzetnici započeli komunikaciju. U junu 2024. godine, fotografisani su u jednom baru u Tajpeju, nakon tehnološkog sajma. U maju 2025. godine, takođe su viđeni zajedno nakon poslovne večere sa dobavljačima opreme za veštačku inteligenciju.
Prema pisanju „Njujork tajmsa”, Alis Huang je i dalje pod nadzorom, ali kompanije povezane s njom nastavile su da kupuju proizvode kompanije Nvidia i tokom ove godine.
Iz kompanije Nvidia su izjavili da je Megaspid jedan od njihovih regionalnih partnera, te da je prethodna interna istraga opovrgla navode o ilegalnim isporukama čipova u Kinu. Predstavnik proizvođača naglasio je da su sastanci sa klijentima deo dužnosti izvršnog direktora, te da Džensen Huang na godišnjem nivou razgovara sa hiljadama rukovodilaca iz kompanija koje su njihovi klijenti. Nvidia je takođe izrazila uverenje da će je američke vlasti obavestiti ukoliko nekoga budu smatrale pretnjom po američku industriju.
Kompanija Megaspid je saopštila da je angažovala spoljne pravne savetnike za potrebe svoje interne istrage, te izrazila spremnost na saradnju sa američkim vlastima.
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