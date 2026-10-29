RUSKE snage su tokom protekla 24 časa izvele udare na objekte transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija nanele su udare na objekte transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenele su RIA Novosti.

Mete su, takođe, bila mesta sa kojih se lansiraju bespilotne letelice, kao i punktovi privremenog razmeštaja ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika u 139 rejona, dodaje se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Ruske snage protivvazdušne odbrane su, sa druge strane, oborile 1.425 bespilotnih letelica avionskog tipa.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage su od početka specijalne vojne operacije izgubile:

674 aviona;

284 helikoptera;

274.465 bespilotnih letelica;

672 protivvazdušna raketna sistema;

31.451 oklopno borbeno vozilo;

1.794 borbena vozila višecevnih raketnih sistema;

36.837 artiljerijskih oruđa i minobacača;

75.893 vojna vozila.

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