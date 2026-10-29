AFERA OKO MASKA I UKRAJINE TRESE PENTAGON: Devet senatora traži istragu, a kontrolno telo uputilo ih na Ratno vazduhoplovstvo SAD

GENERALNI inspektor Pentagona odbio je zahtev grupe senatora da ispita nedavne prekide u radu sistema "Starlink" i "Staršild" u Ukrajini, javlja AP.

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U odgovoru u koji je ova novinska agencija imala uvid, kontrolno telo Pentagona poručilo je grupi od devet senatora da bi na njihova pitanja "bolje odgovorilo Ratno vazduhoplovstvo". Prema navodima Asošiejted presa, zakonodavci su to shvatili kao odbijanje da se sprovede istraga o osnivaču kompanije "Spejs Iks", Ilonu Masku.

Ranije je senatorka Džin Šahin izjavila da je ona, zajedno sa još osam senatora, uputila pismo generalnom inspektoru Ministarstva odbrane, "zahtevajući istragu o prekidima u radu sistema 'Staršild' — koji održavaju SAD — a koji koriste ukrajinski partneri".

Prema navodima ove dvopartijske grupe, pomenuto državno telo trebalo bi da "utvrdi da li su neki američki zvaničnici odobrili prekide u pružanju usluga ili su za njih znali unapred".

Sredinom oktobra, Kijev je saopštio da je kompanija "Spejs Iks" uvela ograničenja za "Starlink" terminale koje koriste ukrajinske snage kada se kreću brzinama većim od 160 km/č, što je omelo niz ukrajinskih vojnih operacija.

Mask je, s druge strane, izjavio da se satelitski sistem "Starlink" ne koristi za ofanzivne vojne operacije, već isključivo u odbrambene i civilne svrhe. Naveo je da je sistem "Staršild" u vlasništvu i pod kontrolom Vlade SAD, koja putem vojske — a na kraju i predsednika — određuje način upotrebe i ograničenja brzine.

List "Volstrit džornal" objavio je da je upravo Mask naredio uvođenje ograničenja pristupa sistemu "Staršild" za Ukrajinu.

Prošle sedmice, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini ponovo omogućen pristup vojnom satelitskom komunikacionom sistemu "Staršild".

(RT Balkan)