RAZGOVOR S PUTINOM IZAZVAO BURU U EVROPI: Moskva iznenađena reakcijom evropskih prestonica
RUSIJA nije očekivala negativne reakcije u evropskim prestonicama na telefonski razgovor predsednika Rusije Vladimira Putina sa premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom i predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, jer je smatrala da je taj kontakt usaglašen sa vodećim evropskim zemljama, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Mi, naravno, nismo očekivali tako nešto, jer smo smatrali da je taj razgovor bio usaglašen, u najmanju ruku, sa vodećom evropskom trojkom - rekao je Ušakov.
Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je premijeru Norveške Jonasu Garu Stereu i predsedniku Finske Aleksandru Stubu da će se uvek javiti na telefon ukoliko ga pozovu.
- Postojao je dogovor da će se Putin uvek javiti na telefon ukoliko lideri budu želeli da ga pozovu - istakao je pomoćnik ruskog lidera.
U utorak su Stub i Stere inicirali telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Premijerka Danske Mete Frederiksen izrazila je nezadovoljstvo zbog toga što finski i norveški lideri nisu usaglasili taj razgovor sa ostalim evropskim zemljama.
(Sputnjik)
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