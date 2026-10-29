RAZGOVOR S PUTINOM IZAZVAO BURU U EVROPI: Moskva iznenađena reakcijom evropskih prestonica

RUSIJA nije očekivala negativne reakcije u evropskim prestonicama na telefonski razgovor predsednika Rusije Vladimira Putina sa premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom i predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, jer je smatrala da je taj kontakt usaglašen sa vodećim evropskim zemljama, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

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- Mi, naravno, nismo očekivali tako nešto, jer smo smatrali da je taj razgovor bio usaglašen, u najmanju ruku, sa vodećom evropskom trojkom - rekao je Ušakov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je premijeru Norveške Jonasu Garu Stereu i predsedniku Finske Aleksandru Stubu da će se uvek javiti na telefon ukoliko ga pozovu.

- Postojao je dogovor da će se Putin uvek javiti na telefon ukoliko lideri budu želeli da ga pozovu - istakao je pomoćnik ruskog lidera.

U utorak su Stub i Stere inicirali telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Premijerka Danske Mete Frederiksen izrazila je nezadovoljstvo zbog toga što finski i norveški lideri nisu usaglasili taj razgovor sa ostalim evropskim zemljama.

(Sputnjik)

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