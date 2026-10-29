CIKLON "ARNAB" OPUSTOŠIO INDIJSKU OBALU: Najmanje šest žrtava, deo zemlje bez struje (VIDEO)

NAJMANjE šest osoba je poginulo, a snabdevanje električnom energijom u nekoliko oblasti duž istočne obale Indije i danas je u prekidu, samo dan nakon što je ciklon "Arnab" zahvatio taj region, donevši obilne kiše i snažne vetrove, saopštili su zvaničnici.

AP Photo/Mahesh Kumar A.

Indijski medij, pozivajući se na lokalne zvaničnike, izvestio je da je devet osoba izgubilo život usled strujnog udara, urušavanja kuća ili pada drveća.

Zvaničnik vlade države, Andra Pradeš, izjavio je da zvaničan broj poginulih iznosi šest.

Ciklon "Arnab", koji je Indijski meteorološki zavod klasifikovao kao "veoma snažnu ciklonsku oluju", odnosno treću najvišu kategoriju, juče rano ujutru stigao je do kopna u državi Andra Pradeš.

🌪️🚨 CYCLONE ARNAB: POWERFUL WINDS BATTER ANDHRA PRADESH, TN, ODISHA. Cyclone Arnab has made landfall along the Andhra Pradesh coast, unleashing destructive winds and torrential rainfall. Gusts of up to 150 km/h have been reported, with coastal districts facing severe weather, rough seas, flooding and widespread damage. ⚠️ The danger is far from over. Heavy rain, fallen trees, damaged power lines and waterlogging remain serious concerns as the storm moves inland. 🙏 Stay indoors, keep away from windows and electrical wires, and follow official IMD and disaster management advisories. Stay alert. Stay safe. Lives matter more than anything. #CycloneArnab #AndhraPradesh #CycloneAlert #WeatherUpdate — @VijayBharat (@shikhar711) October 28, 2026

Ciklon je oštetio najmanje 15.000 stubova za prenos električne energije, izjavio je glavni ministar Andra Pradeša, Nara Čandrababu Naidu.

U saopštenju se navodi da je snabdevanje električnom energijom uspostavljeno u većini okruga, izuzev u Konaseemi i Zapadnom Godavariju.

Foto: AP / Tanjug / Mahesh Kumar A. (STF)

Teretni brod koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva, sa posadom od 20 članova, nasukao se u blizini obale Andra Pradeša, zbog uzburkanog mora, plovilo danas nije moglo da nastavi put, saopštili su zvaničnici.

Uoči dolaska ciklona, više od 180.000 ljudi evakuisano je iz saveznih država Andra Pradeš i Orisa.

Pojedine škole su zatvorene, a neke železničke i avionske linije su otkazane.

(AP Photo/Mahesh Kumar A.)

Ciklon "Arnab" formirao se iznad Bengalskog zaliva, područja gde često nastaju tropski cikloni koji uzrokuju razorne oluje na istočnoj obali Indije, prenose mediji.

(Index.HR)

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