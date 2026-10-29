SMENJENI UREDNICI INFORMATIVNOG PROGRAMA RTS: Borivoje Uskoković doneo odluku
SMENjENI urednici Informativnog programa na Radio televiziji Srbije (RTS), potvrđeno je za N1.
Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog progama Borivoja Uskokovića, smenjeni su sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović.
Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19 i 30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.
Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.
Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković.
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