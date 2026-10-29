Politika

SMENJENI UREDNICI INFORMATIVNOG PROGRAMA RTS: Borivoje Uskoković doneo odluku

D.D.

29. 10. 2026. u 12:46

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SMENjENI urednici Informativnog programa na Radio televiziji Srbije (RTS), potvrđeno je za N1.

СМЕЊЕНИ УРЕДНИЦИ ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА РТС: Боривоје Ускоковић донео одлуку

Foto: N. Skenderija

Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog progama Borivoja Uskokovića, smenjeni su sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović.

Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19 i 30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković.

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