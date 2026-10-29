KRAJ DIVLJANJA NA PROTESTIMA U TIRANI: Usvojene stroge mere za suzbijanje demonstracija, drakonske novčane kazne
ALBANSKA vlada usvojila je paket mera za suzbijanje nasilja na protestima, koji uključuje novčane kazne u iznosu do 500.000 leka, što je približno 5.500 evra.
Maksimalna kazna odnosi se na pojedince koji, dok kriju svoj identitet, ne postupe po naredbi policije da se raziđu, a za druge prekršaje predviđene su niže novčane kazne.
Skrivanje identiteta kažnjivo je novčanom kaznom u rasponu od 10.000 do 100.000 leka.
Propis predviđa izuzetke u slučajevima kada je pokrivanje lica opravdano zdravstvenim ili verskim razlozima, odnosno obavljanjem profesionalnih aktivnosti, na primer, novinarstvom ili pružanjem medicinske pomoći.
Policija će moći privremeno da zabrani ili ograniči okupljanja u blizini obrazovnih, zdravstvenih i državnih institucija, ukoliko postoji stvaran, ozbiljan i neposredan rizik od nasilja ili znatne materijalne štete.
Ograničenje može trajati najduže 72 sata i može se jednom produžiti.
U slučaju poziva na nasilje na društvenim mrežama, policija može zatražiti uklanjanje tog sadržaja.
Ako objava ne bude uklonjena, ili ako se takvo ponašanje ponovi, policija može preduzeti mere u skladu sa važećim zakonima.
Vlada je takođe najavila državnu nadoknadu za mala preduzeća koja su pretrpela štetu usled vandalizma, pljački ili požara tokom protesta.
Ovaj paket obuhvata poseban elektronski registar pojedinaca koji su prijavljeni tužilaštvu ili su pod istragom zbog nasilnih krivičnih dela počinjenih tokom javnih okupljanja.
Mere su stupile na snagu odmah, a parlament mora da ih potvrdi u roku od 45 dana.
U Tirani već mesecima traju protesti protiv vlade.
Pokret je započeo mirnim okupljanjima protiv izgradnje luksuznog hotela u zaštićenom prirodnom području, projekta koji podržava Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.
Do sredine oktobra, protesti su se proširili, obuhvativši zahteve studenata koji se tiču korupcije, problema u zdravstvenom sistemu i nedostatka perspektive za mlade.
Premijer, Edi Rama, okrivio je "strane aktere" za nasilje, a Rusiju i Iran prozvao zbog širenja dezinformacija na internetu, takođe je pozvao i na dijalog.
(Index.HR)
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