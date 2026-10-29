ŠPANIJA POČELA TRODNEVNU ŽALOST ZBOG ŽELEZNIČKE NESREĆE: Najmanje 68 poginulih, 180 povređenih
U ŠPANIJI je danas počela trodnevna žalost zbog železničke nesreće u Urdi, u kojoj je poginulo najmanje 68 ljudi, dok je najmanje 180 povređeno.
Gradske skupštine širom zemlje odale su počast žrtvama minutom ćutanja u 20 časova, dok se potraga i spasavanje na mestu nesreće nastavljaju, preneo je RTVE.
Počast je odata u Madridu, Kataloniji, Andaluziji, Kastilji i Leonu, Asturiji, na Kanarskim ostrvima, u Kantabriji, Aragonu i drugim delovima zemlje, na inicijativu Španske federacije opština i pokrajina.
Vlasti ne isključuju mogućnost da broj žrtava poraste tokom premeštanja uništenih vagona.
Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželeo brz oporavak povređenima, ističući značaj saradnje svih nadležnih službi.
Istovremeno, oko 1.500 ljudi okupilo se ispred Ministarstva saobraćaja zahtevajući odgovornost za nesreću.
Demonstranti su vređali ministra saobraćaja Oskara Puentea i premijera Pedra Sančeza, a skup je protekao bez incidenata uz pojačano obezbeđenje.
U više gradova građani i zvaničnici prisetili su se i ranijih železničkih tragedija u Španiji, uključujući nesreću u Adamuzu, u kojoj je pre deset meseci poginulo 46 ljudi.
(Tanjug)
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