RUSKI pripadnici protivvazdušne odbrane iz grupacije snaga „Centar” presreli su desetine vazdušnih ciljeva u Dnjepropetrovskoj oblasti.

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Među njima su bile ukrajinske rakete „Flamingo”, britanske rakete „Storm šedou” (Storm Shadow) i američke rakete iz sistema „Himars” (HIMARS), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Borbene zadatke izvršava posada protivvazdušnog raketnog sistema „Buk-M3”. Vojnici neprekidno nadziru vazdušni prostor, pomoću radara otkrivaju ciljeve koji se približavaju, a nakon njihove identifikacije lansiraju rakete.

Pored krstarećih i drugih raketa, posada je oborila i navođene avionske bombe. Iz Ministarstva odbrane su naveli da rad pripadnika protivvazdušne odbrane omogućava zaštitu položaja ruskih jedinica i infrastrukture od vazdušnih napada.

Pokretni vatreni tim zadužen je za bezbednost samog kompleksa. Oni prate situaciju kako bi otkrili prisustvo ukrajinskih jurišnih dronova i, po potrebi, dejstvuju po njima koristeći svoje standardno naoružanje.

Posada sistema „Buk-M3” takođe sarađuje sa drugim jedinicama protivvazduhoplovne odbrane i radarskim stanicama. Nakon izvršenja zadatka, pripadnici protivvazduhoplovne odbrane odmah napuštaju vatreni položaj kako bi smanjili rizik od otkrivanja i uzvratnih udara.

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