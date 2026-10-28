Svet

RUSI SEKU ŽILU KUCAVICU: Bez municije, dronova i robota, put ka Kramatorsku je širom otvoren

Новости онлајн

28. 10. 2026. u 10:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM nekoliko dana, posade jurišnih dronova grupe snaga „Jug” izvele su napade na više ciljeva Oružanih snaga Ukrajine u kramatorskom sektoru.

РУСИ СЕКУ ЖИЛУ КУЦАВИЦУ: Без муниције, дронова и робота, пут ка Краматорску је широм отворен

MOD Rusije

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, među uništenim ciljevima našli su se skladište municije, dva komandna punkta za upravljanje teškim bespilotnim letelicama, kao i tri zemaljska robotska sistema.

Napade su izveli pripadnici jedinice za bespilotne letelice brigade „Aleksandar Nevski”, koja je deo Dobrovoljačkog korpusa. Kako navode iz resora, operateri su identifikovali i napali ukrajinske položaje, sisteme za elektronsko ratovanje i komunikacione antene.

Pored toga, ruske snage su uništile utvrđenja i nanele udare po ljudstvu Oružanih snaga Ukrajine. Takođe, u vazduhu su presretnuta još tri ukrajinska heksakoptera; operateri su ih uništili tako što su svojim FPV dronovima izvršili udar u te leteće ciljeve.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da su gubici u opremi i infrastrukturi otežali dopremanje zaliha ukrajinskim jedinicama na prvoj liniji fronta, kao i da su ograničili upotrebu dronova u tom delu fronta.

Ranije je ministarstvo izvestilo o uništenju nekoliko kopnenih robotskih sistema Oružanih snaga Ukrajine u sektoru Kramatorsk–Družkovka. Prema navodima Ministarstva odbrane, ukrajinske snage su ih koristile za transport municije, goriva i opreme, kao i za izviđanje. Ruski operateri su otkrili kamuflirana vozila na putevima i u šumskim predelima, nakon čega su ih napali dronovima, uključujući i one kojima se upravlja putem optičkog kabla.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Politika
Tenis
Fudbal
Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!