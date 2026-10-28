TOKOM nekoliko dana, posade jurišnih dronova grupe snaga „Jug” izvele su napade na više ciljeva Oružanih snaga Ukrajine u kramatorskom sektoru.

MOD Rusije

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, među uništenim ciljevima našli su se skladište municije, dva komandna punkta za upravljanje teškim bespilotnim letelicama, kao i tri zemaljska robotska sistema.

Napade su izveli pripadnici jedinice za bespilotne letelice brigade „Aleksandar Nevski”, koja je deo Dobrovoljačkog korpusa. Kako navode iz resora, operateri su identifikovali i napali ukrajinske položaje, sisteme za elektronsko ratovanje i komunikacione antene.

Pored toga, ruske snage su uništile utvrđenja i nanele udare po ljudstvu Oružanih snaga Ukrajine. Takođe, u vazduhu su presretnuta još tri ukrajinska heksakoptera; operateri su ih uništili tako što su svojim FPV dronovima izvršili udar u te leteće ciljeve.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da su gubici u opremi i infrastrukturi otežali dopremanje zaliha ukrajinskim jedinicama na prvoj liniji fronta, kao i da su ograničili upotrebu dronova u tom delu fronta.

Ranije je ministarstvo izvestilo o uništenju nekoliko kopnenih robotskih sistema Oružanih snaga Ukrajine u sektoru Kramatorsk–Družkovka. Prema navodima Ministarstva odbrane, ukrajinske snage su ih koristile za transport municije, goriva i opreme, kao i za izviđanje. Ruski operateri su otkrili kamuflirana vozila na putevima i u šumskim predelima, nakon čega su ih napali dronovima, uključujući i one kojima se upravlja putem optičkog kabla.

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