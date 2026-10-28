PUTINOV SPECIJALAC ZAPUŠIO USTA PREMIJERKI DANSKE: Zaslužuje da izgubi Grenland - ratni huškači će izgubiti! (VIDEO)

SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev reagovao je na kritike danske premijerke Mete Frederiksen povodom telefonskih razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina sa liderima Finske i Norveške.

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- Ona zaslužuje da izgubi Grenland. Ratni huškači će izgubiti. Dijalog će pobediti -napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, uz simbol goluba mira.

Njegova reakcija usledila je nakon što je Frederiksen kritikovala finskog predsednika Aleksandra Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea zbog telefonskih razgovora sa Putinom, navodeći da ta inicijativa nije bila usaglašena sa ostalim evropskim partnerima.

She deserves to lose Greenland. Warmongers will lose. Dialogue will prevail. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 27, 2026

- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen za danski javni servis DR.

Danska premijerka kritike je iznela tokom boravka u Finskoj, gde učestvuje na sastanku lidera Nordijskog saveta, kojem prisustvuju i Stub i Stere.

Ona je ocenila da Rusija ne želi mir sa Evropom i da svakodnevno vodi hibridni rat, dovodeći u pitanje svrhu diplomatskih kontakata sa Moskvom.

Kancelarija finskog predsednika ranije je saopštila da su Stub i Stere inicirali razgovore sa Putinom u okviru diplomatskih napora za okončanje sukoba u Ukrajini.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je razgovore, a prema saopštenju ruske strane, Putin je naglasio da je postizanje dugoročnog mira moguće samo uz puno uvažavanje interesa Rusije.

Stere je istakao da je razgovor sadržajan, konkretan i profesionalan.

Na sastanku Nordijskog saveta i švedski premijer Ulf Kristerson izrazio je neslaganje sa odlukom finskog i norveškog lidera da razgovaraju sa ruskim predsednikom.

(RT Balkan)

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