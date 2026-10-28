PUTINOV SPECIJALAC ZAPUŠIO USTA PREMIJERKI DANSKE: Zaslužuje da izgubi Grenland - ratni huškači će izgubiti! (VIDEO)
SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev reagovao je na kritike danske premijerke Mete Frederiksen povodom telefonskih razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina sa liderima Finske i Norveške.
- Ona zaslužuje da izgubi Grenland. Ratni huškači će izgubiti. Dijalog će pobediti -napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, uz simbol goluba mira.
Njegova reakcija usledila je nakon što je Frederiksen kritikovala finskog predsednika Aleksandra Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea zbog telefonskih razgovora sa Putinom, navodeći da ta inicijativa nije bila usaglašena sa ostalim evropskim partnerima.
- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen za danski javni servis DR.
Danska premijerka kritike je iznela tokom boravka u Finskoj, gde učestvuje na sastanku lidera Nordijskog saveta, kojem prisustvuju i Stub i Stere.
Ona je ocenila da Rusija ne želi mir sa Evropom i da svakodnevno vodi hibridni rat, dovodeći u pitanje svrhu diplomatskih kontakata sa Moskvom.
Kancelarija finskog predsednika ranije je saopštila da su Stub i Stere inicirali razgovore sa Putinom u okviru diplomatskih napora za okončanje sukoba u Ukrajini.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je razgovore, a prema saopštenju ruske strane, Putin je naglasio da je postizanje dugoročnog mira moguće samo uz puno uvažavanje interesa Rusije.
Stere je istakao da je razgovor sadržajan, konkretan i profesionalan.
Na sastanku Nordijskog saveta i švedski premijer Ulf Kristerson izrazio je neslaganje sa odlukom finskog i norveškog lidera da razgovaraju sa ruskim predsednikom.
(RT Balkan)
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