UŽAS U ŠPANIJI! Strahovit sudar vozova, strahuje se da ima 10 mrtvih! Jezivi prizori, vagoni pali niz nasip

STRAHUJE se da je najmanje 10 ljudi poginulo, a mnogo više ih je povređeno nakon sudara dva brza voza u provinciji Toledo, u centralnoj Španiji, koji se dogodio u sredu ujutru.

Iks printskrin

Španska državna uprava za železničku infrastrukturu saopštila je da je saobraćaj između Madrida i južnog regiona Andaluzije obustavljen „nakon što je jedan voz udario u zadnji deo drugog voza”. Portparol regionalne vlade Kastilja-La Manče, oblasti u kojoj se nesreća dogodila, izjavio je da se uzrok nesreće i broj povređenih još utvrđuju.

Međutim, izvori iz vlade rekli su za list „El Pais” (El País) da je najmanje 10 ljudi poginulo, dodajući da bi ova nesreća mogla biti teža od one u Adamuzu u januaru, u kojoj je život izgubilo 45 ljudi.

Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo). Los testigos confirman que hay víctimas mortales. En el lugar están trabajando bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. https://t.co/KACO8ijtcd — ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2026

Španski javni servis TVE (TVE) izvestio je da se nesreća dogodila kada je jedan brzi voz udario u zadnji deo drugog voza, pri čemu su dva vagona ispala iz šina.

Manuel Galan, gradonačelnik mesta Urda, u blizini grada Toleda u centralnoj Španiji, rekao je da su ga nadležne službe za hitne intervencije zamolile da pripremi sportsku halu za smeštaj povređenih.

Glavne političke stranke u Španiji, koje se pripremaju za opšte izbore sledećeg meseca, obustavile su svoje planirane aktivnosti za danas.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Premijer Pedro Sančez izjavio je da je šokiran vešću o nesreći.

„U stalnom sam kontaktu sa ministrom saobraćaja i predsednikom regiona Kastilja-La Manča”, napisao je on na platformi X. „Službe za hitne intervencije su na terenu, pružaju pomoć ugroženima i brinu o njihovoj bezbednosti, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama. Šaljem ljubav, solidarnost i podršku svim žrtvama i njihovim porodicama.”

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