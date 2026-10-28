UŽAS U ŠPANIJI! Strahovit sudar vozova, strahuje se da ima 10 mrtvih! Jezivi prizori, vagoni pali niz nasip
STRAHUJE se da je najmanje 10 ljudi poginulo, a mnogo više ih je povređeno nakon sudara dva brza voza u provinciji Toledo, u centralnoj Španiji, koji se dogodio u sredu ujutru.
Španska državna uprava za železničku infrastrukturu saopštila je da je saobraćaj između Madrida i južnog regiona Andaluzije obustavljen „nakon što je jedan voz udario u zadnji deo drugog voza”. Portparol regionalne vlade Kastilja-La Manče, oblasti u kojoj se nesreća dogodila, izjavio je da se uzrok nesreće i broj povređenih još utvrđuju.
Međutim, izvori iz vlade rekli su za list „El Pais” (El País) da je najmanje 10 ljudi poginulo, dodajući da bi ova nesreća mogla biti teža od one u Adamuzu u januaru, u kojoj je život izgubilo 45 ljudi.
Španski javni servis TVE (TVE) izvestio je da se nesreća dogodila kada je jedan brzi voz udario u zadnji deo drugog voza, pri čemu su dva vagona ispala iz šina.
Manuel Galan, gradonačelnik mesta Urda, u blizini grada Toleda u centralnoj Španiji, rekao je da su ga nadležne službe za hitne intervencije zamolile da pripremi sportsku halu za smeštaj povređenih.
Glavne političke stranke u Španiji, koje se pripremaju za opšte izbore sledećeg meseca, obustavile su svoje planirane aktivnosti za danas.
Premijer Pedro Sančez izjavio je da je šokiran vešću o nesreći.
„U stalnom sam kontaktu sa ministrom saobraćaja i predsednikom regiona Kastilja-La Manča”, napisao je on na platformi X. „Službe za hitne intervencije su na terenu, pružaju pomoć ugroženima i brinu o njihovoj bezbednosti, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama. Šaljem ljubav, solidarnost i podršku svim žrtvama i njihovim porodicama.”
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