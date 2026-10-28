FRANCUSKI SENAT DONEO ODLUKU: Žestoke kazne prete demonstrantima, među njima i oduzimanje socijalne pomoći (FOTO)

FRANCUSKI Senat usvojio je predlog zakona koji predviđa kazne do 10.000 evra i mogućnost oduzimanja socijalne pomoći učesnicima nereda tokom protesta.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Francuski Senat usvojio je danas predlog zakona kojim se predviđa da učesnici nereda tokom demonstracija finansijski odgovaraju za pričinjenu štetu, prenose francuski mediji.

Prema predloženim merama, kazne bi mogle da dostignu čak 10.000 evra, a predviđena je i mogućnost oduzimanja socijalnih davanja.

Predlog zakona prvobitno je pripremljen kao odgovor na nerede koji su izbili nakon pobede Pari Sen Žermena nad Arsenalom u finalu UEFA Lige šampiona u maju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Međutim, dodatnu pažnju dobio je nakon višenedeljnih protesta zbog nejednakosti i naglog rasta cena, koji su 17. oktobra prerasli u jedan od najozbiljnijih talasa nasilja u Francuskoj poslednjih godina.

Tokom nereda širom zemlje oštećene su i opljačkane hiljade prodavnica.

Francuski Senat usvojio je proširenu verziju predloga zakona sa 229 glasova za i 105 protiv, uz podršku saveza desnice i centra, koji ima većinu u ovom domu parlamenta.

Predlog zakona sada je upućen donjem domu francuskog parlamenta, gde će se o njemu raspravljati i glasati.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Liderka krajnje desnice Marin le Pen, koja se prema istraživanjima javnog mnjenja navodi kao favorit na predsedničkim izborima narednog proleća, podržala je predložene mere.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, obraćajući se parlamentu, istakao je da je neophodno hitno reagovati na štetu i scene nasilja koje su zabeležene 17. oktobra.

– Više ne možemo dozvoliti da ogromna većina naših sugrađana plaća cenu zbog manjine vandala – poručio je Nunjez.

Predlog zakona predviđa zajedničku finansijsku odgovornost za sve osobe za koje se utvrdi da su svesno učestvovale u grupi formiranoj sa namerom da počini vandalizam.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Ova odredba odnosila bi se i na pojedince koji su dobrovoljno nastavili da učestvuju u okupljanju za koje postoji verovatnoća da će ugroziti javni red, čak i nakon što je policija dva puta izdala upozorenje da se okupljeni raziđu.

Jedna od najspornijih odredaba predloga zakona odnosi se na mogućnost oduzimanja socijalnih davanja i pomoći za stanovanje kako bi se nadoknadila šteta nastala tokom nereda.

Ovakvo rešenje naišlo je na oštre kritike stranaka levice i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Tokom drugog čitanja, senatori su dodatno pooštrili ovu odredbu, proširivši je i na druge oblike socijalne podrške.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Tako bi se među davanjima koja mogu biti obuhvaćena merama našli i porodični dodatak, pomoć za polazak dece u školu, kao i bonus za zapošljavanje.

Poslanici levice optužili su francusku vladu da predloženim merama ide u pravcu autoritarnog ograničavanja prava građana na organizovanje i učešće u protestima.

Kritikama se pridružila i međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava "Amnesti internešenel", koja je pozvala vlasti da odustanu od predloga zakona.

Iz ove organizacije upozoravaju da bi primena takvih mera mogla dodatno da pogorša položaj porodica koje se već suočavaju sa siromaštvom i socijalnom isključenošću.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

– Ukoliko bude usvojen, ovaj predlog zakona predstavljao bi duboko regresivan korak. Oduzimanje porodičnih dodataka, pomoći za stanovanje ili aktivnih solidarnih prihoda moglo bi imati pogubne posledice po neke od najugroženijih ljudi – izjavila je Natali Godar iz francuskog ogranka "Amnestija".

Predlog zakona još nije konačno usvojen, a o njegovoj daljoj sudbini odlučivaće donji dom francuskog parlamenta.

(Alo)

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