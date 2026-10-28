Svet

TIŠINA TAMO GDE JE FRONT GODINAMA GRMEO: Rusija i Ukrajina koordiniraju pomoć civilima, u Aljoškiju 30 sati bez incidenata

P. Đurđević

28. 10. 2026. u 10:04

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TOKOM prvih 30 sati od uvođenja režima prekida vatre u području grada Aljoški u Hersonskoj oblasti nije zabeležen nijedan incident, saopštila je ruski poverenik za ljudska prava Jana Lantratova, ističući da Rusija i Ukrajina zajednički koordiniraju sprovođenje dogovora o humanitarnoj misiji.

ТИШИНА ТАМО ГДЕ ЈЕ ФРОНТ ГОДИНАМА ГРМЕО: Русија и Украјина координирају помоћ цивилима, у Аљошкију 30 сати без инцидената

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Za 30 sati režima tišine u Aljoškom nije zabeležen nijedan incident - napisala je Lantratova na platformi „Maks“. Ona je navela da je u stalnom kontaktu sa ukrajinskim ombudsmanom Dmitrijem Lubinecom, sa kojim koordinira sprovođenje postignutih dogovora.

- Stalno smo u kontaktu sa poverenikom Vrhovne rade Ukrajine za ljudska prava Dmitrijem Lubinecom i zajedno koordiniramo ispunjavanje dogovora - saopštila je Lantratova.

Prema njenim rečima, prioritet humanitarne misije biće pružanje pomoći civilnom stanovništvu u tom području.

Lantratova je ranije saopštila da je u kontaktu i sa američkom stranom, uključujući tim prve dame SAD Melanije Tramp, koji je izrazio spremnost da se uključi u pružanje pomoći stanovnicima Aljoškog.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je izjavio da je upravo Melanija Tramp imala ključnu koordinacionu ulogu u organizovanju humanitarne misije.

Foto: Profimedia/ Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com, Splash

Jana Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage Rusije 27. oktobra u 4.00 časa po moskovskom vremenu obustavile vatru na hersonskom pravcu i uvele „režim tišine“ radi priprema za humanitarnu operaciju.

Aljoški se nalaze na levoj obali Dnjepra, prekoputa grada Hersona, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga.

(Sputnjik)

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