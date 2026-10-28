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ZEMLJA SE TRESE! Podmornica "Generalisimus Suvorov" lansirala raketu "Bulava" (VIDEO)

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28. 10. 2026. u 10:24

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NUKLEARNA strateška podmornica Pacifičke flote „Generalisimus Suvorov” uspešno je lansirala interkontinentalnu balističku raketu „Bulava” iz Ohotskog mora.

ЗЕМЉА СЕ ТРЕСЕ! Подморница Генералисимус Суворов лансирала ракету Булава (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

Lansiranje je izvedeno iz podvodnog položaja. Kako prenosi agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, vežbovni udar bio je usmeren ka poligonu „Čiža” u Arhangelskoj oblasti.

„Posada nuklearne strateške podmornice Pacifičke flote ’Generalisimus Suvorov’, projekta 955A ’Borej-A’, u skladu sa planom borbene obuke, lansirala je interkontinentalnu balističku raketu ’Bulava’ ka poligonu ’Čiža’ u Arhangelskoj oblasti”, saopštilo je Ministarstvo.

Ova podmornica, drugi serijski izgrađen nosač raketa – K-553 „Generalisimus Suvorov” – pripada četvrtoj generaciji nuklearnih podmornica unapređene klase „Borej-A”. Podmornica je ušla u sastav Ratne mornarice Rusije 2022. godine, a u oktobru 2023. godine okončala je prelazak u svoju stalnu bazu na Kamčatki.

Kako je preneo list „Vzgljad”, ministar spoljnih poslova Belorusije Maksim Riženkov prethodno je upozorio evropske zemlje na rusku nuklearnu trijadu.

Predsednik Vladimir Putin takođe je najavio da će jačanje nuklearne trijade biti uvršteno među prioritete novog državnog programa naoružanja.

Pored toga, šef države je najavio kontinuiranu modernizaciju nuklearne trijade.

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