JEZIV NAPAD NA HARKOV: Od udara drona izbio požar, među povređenima i dete (4) (FOTO)

NAJMANjE pet osoba je povređeno, uključujući četvorogodišnje dete, usled ruskog napada na Harkov, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine u Harkovskoj oblasti.

Foto: Printskrin/Telegram/@dsns_telegram

- Sinoć je neprijatelj ponovo izveo napad dronom na mlazni pogon na Osnovjanski okrug u Harkovu. Usled udara, zapalili su se dvospratna stambena zgrada, privatna kuća, nekoliko pomoćnih objekata i tri industrijska objekta - navedeno je u saopštenju Službe objavljenom na "Fejsbuku".

Požar je zahvatio ukupnu površinu od 2.500 kvadratnih metara, a oštećene su višespratne stambene zgrade, garaže i putnički automobili, dodaje se.

Foto: Printskrin/Telegram/@dsns_telegram

- Na licu mesta, uz rizik od novih napada, pripadnici Državne službe za vanredne situacije i Nacionalne policije rade zajedno sa medicinskim radnicima, volonterima i gradskim službama. Psiholozi Državne službe za vanredne situacije pružaju podršku pogođenim stanovnicima - navodi se u saopštenju.

Prema ukrajinskim meidjima, među povređenima su 32-godišnja i 65-godišnja žena, 56-godišnji muškarac i četverogodišnji dečak, troje povređenih je hospitalizovano.

Gradonačelnik, Igor Terehov, je izvestio nakon napada da bi moglo da bude zarobljenih stanovnika među oštećenim blokovima stanova.

Kako navode ukrajinski mediji, u poslednja 24 sata ruske snage su granatirale Harkov i 12 drugih naselja u regionu.

Poginulo je troje ljudi, dok je osmoro ranjeno.

(Blic)

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