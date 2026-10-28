PUTIN POVUKAO NEOČEKIVAN POTEZ! Zelenskom garantovao bezbednost ako dođe u Moskvu, evo šta mora da uradi
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom, ako dođe u Moskvu, biti garantovana bezbednost, rekao je sinoć pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov.
Prema rečima Ušakova, ruski predsednik je to izjavio tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi agencija TASS.
Putin je Stubu i Stereu rekao, naveo je Ušakov, da će Zelenskom biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i bezbednost, ako dođe u Moskvu.
Ušakov je kazao da je telefonski razgovor između Putina, Stuba i Sterea bio temeljan i sadržajan.
On je dodao da su Stere i Stub krajem prošle nedelje predložili da se obavi ovaj razgovor, prenosi Sputnjik. Njima je na taj zahtev predočeno da je ova nedelja za ruskog lidera puna događaja, s obzirom na samit Rusija-Afrika i samit Foruma država izvoznica gasa, te da ima obaveze čitave nedelje.
- I evo danas je našao vremena, dok se pripremao za obraćanje na samitu Foruma država izvoznica gasa, da bi razgovarao da predstavnicima dve susedne zemlje - rekao je Ušakov.
On je kazao da je Putinov razgovor sa Stubom i Stereom trajao 90 minuta, i da je bio fokusiran prvenstveno na sporazum o nastavku pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.
Prema rečima Ušakova, Stere i Stub su preneli ruskom predsedniku da je "Vladimir Zelenski zainteresovan za direktne razgovore" s njim.
- Naš lider je ponovio da, ukoliko Zelenski zaista želi direktne pregovore, treba da dođe u Moskvu, gde će mu biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i one koji se tiču njegove bezbednosti - rekao je Ušakov.
Dodao je da je "ovaj razgovor izazvao kritičke reakcije u nizu evropskih zemalja".
- Po mom mišljenju, to je veoma simptomatično i mnogo govori - ocenio je Ušakov.
Pomoćnik ruskog predsednika je rekao da se Moskva sada uopšte ne bavi time ko će predstavljati Evropu na pregovorima o Ukrajini, jer će to pitanje biti na dnevnom redu u nekoj kasnijoj fazi.
- Za sada govorimo samo o dogovoru da se obnove trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država - naveo je on. Ušakov je kazao da se dijalog sa SAD odvija rutinski.
(Tanjug)
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