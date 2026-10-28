PUTIN POVUKAO NEOČEKIVAN POTEZ! Zelenskom garantovao bezbednost ako dođe u Moskvu, evo šta mora da uradi

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom, ako dođe u Moskvu, biti garantovana bezbednost, rekao je sinoć pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

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Prema rečima Ušakova, ruski predsednik je to izjavio tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi agencija TASS.

Putin je Stubu i Stereu rekao, naveo je Ušakov, da će Zelenskom biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i bezbednost, ako dođe u Moskvu.

Ušakov je kazao da je telefonski razgovor između Putina, Stuba i Sterea bio temeljan i sadržajan.

On je dodao da su Stere i Stub krajem prošle nedelje predložili da se obavi ovaj razgovor, prenosi Sputnjik. Njima je na taj zahtev predočeno da je ova nedelja za ruskog lidera puna događaja, s obzirom na samit Rusija-Afrika i samit Foruma država izvoznica gasa, te da ima obaveze čitave nedelje.

- I evo danas je našao vremena, dok se pripremao za obraćanje na samitu Foruma država izvoznica gasa, da bi razgovarao da predstavnicima dve susedne zemlje - rekao je Ušakov.

On je kazao da je Putinov razgovor sa Stubom i Stereom trajao 90 minuta, i da je bio fokusiran prvenstveno na sporazum o nastavku pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.

Prema rečima Ušakova, Stere i Stub su preneli ruskom predsedniku da je "Vladimir Zelenski zainteresovan za direktne razgovore" s njim.

- Naš lider je ponovio da, ukoliko Zelenski zaista želi direktne pregovore, treba da dođe u Moskvu, gde će mu biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i one koji se tiču njegove bezbednosti - rekao je Ušakov.

Dodao je da je "ovaj razgovor izazvao kritičke reakcije u nizu evropskih zemalja".

- Po mom mišljenju, to je veoma simptomatično i mnogo govori - ocenio je Ušakov.

Pomoćnik ruskog predsednika je rekao da se Moskva sada uopšte ne bavi time ko će predstavljati Evropu na pregovorima o Ukrajini, jer će to pitanje biti na dnevnom redu u nekoj kasnijoj fazi.

- Za sada govorimo samo o dogovoru da se obnove trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država - naveo je on. Ušakov je kazao da se dijalog sa SAD odvija rutinski.

(Tanjug)

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