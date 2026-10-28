"NE DAJEMO INTERVJUE" Reakcije izbornih štabova u Izraelu: Likud u blagom porastu, Ajzenkotov "Jašar" i Netanjahuovi saveznici u padu

U NAJNOVIJIM izlaznim anketama nakon završenih parlamentarnih izbora u Izraelu, blok predvođen vladajućom partijom Likud premijera Benjamina Netanjahua i opozicioni blok ostaju izjednačeni, dok reakcije iz izbornih štabova ukazuju na duboke političke podeli i neizvesnost oko formiranja nove vlade.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Prema najnovijim podacima izlazne ankete Kanala 13, partija Likud beleži rast sa 25 na 27 mandata. Ovaj skok ostvaren je na račun opozicione stranke „Jašar“ Gadija Ajzenkota, koja je pala sa 23 na 22 mandata, kao i Netanjahuovih ultraortodoksnih saveznika iz stranke Ujedinjeni Tora Judaizam, koja sada projektuje šest umesto prethodnih sedam mandata.

Tišina u štabu Likuda i Trampova simbolika

Uprkos rastu broja mandata Likuda, ministar telekomunikacija Šlomo Karhi potvrdio je novinarima prilikom ulaska u glavnu salu štaba u Jerusalimu da je rukovodstvu i ministrima izričito naređeno da ne daju intervjue.

U štabu Likuda prisutni su i poslanici Moše Saada i Amit Halevi, dok aktivisti nose plavo-bele kačkete sa natpisom "Make Israel Great Again" (Učinimo Izrael ponovo velikim), inspirisane političkim pokretom predsednika SAD Donalda Trampa, čiji su zajednički snimci sa Netanjahuom istaknuti u sali.

Opozicija: "Netanjahuov blok je pretrpeo težak poraz"

Lider stranke Jair Golan izjavio je da je izraelska javnost "smenila" premijera Netanjahua i njegovu vladu.

- Narod nam je dao dužnost da poverenje koje su nam ukazali pretočimo u dela kako bismo spasili Izrael. Mandat koji smo dobili od javnosti je operativni nalog za obnovu zemlje - poručio je Golan.

Sličan stav izneo je i bivši premijer Jair Lapid, ispred saveza B'Jahad, ocenujući rezultate kao "kolaps" vladajuće koalicije.

- Nemojte da vas iko zbunjuje: Netanjahuov blok je doživeo težak poraz. Ovo je potpuni slom i javnost im je poručila da idu kući - naveo je Lapid u saopštenju, iako ni on ni njegov koalicioni partner Naftali Benet još nisu stigli u Tel Aviv.

Suzdržanost u Šasu i stav arapskih predstavnika

Predsednik stranke Arje Deri pozvao je na strpljenje, iako ankete predviđaju pad sa 11 na 6 do 8 mandata.

- Izlazne ankete pokazuju značajna odstupanja i moraćemo da sačekamo stvarne rezultate. Na osnovu podataka kojima raspolažem, Šas će ostvariti veoma dobar rezultat koji odražava rad na terenu - poručio je Deri u pisanoj izjavi.

Poslanica arapske stranke Ra'am, Iman Hatib Jasin, izjavila je da je još rano govoriti o crvenim linijama za učešće u eventualnoj novoj vladi, ali da je stranka spremna na razgovore.

Ona je istakla važna politička pitanja za njenu zajednicu, uključujući i pravo Palestinaca na sopstvenu državu.

- Došli smo da služimo našim građanima i to ćemo činiti po svaku cenu. Vreme je da započne diplomatski proces za mir - rekala je Jasinova, dodajući da veruje u mogućnost dogovora čak i sa desničarskim liderima poput Avigdora Libermana i Naftalija Beneta.

Prebrojavanje zvaničnih glasova je u toku, a konačni rezultati odrediće da li iko od rivalskih blokova može da obezbedi neophodnu većinu od 61 poslanika u Knesetu.

(Tajms of Izrael)