RAZREDI SA 28 UČENIKA, PET MILIJARDI ZA ŠKOLE: Hoće li francuske vlasti uspeti da smire gnev đaka

Predsednik Francuske Emanuel Makron pokušava obećanjima da umiri pobunjene srednjoškolce i studente, ali se socijalne tenzije sve više pretvaraju u političku krizu, uz otvorena pitanja o stanju demokratije i pravu na protest.

Foto: Goran Čvorović

Posle gotovo trosatnog razgovora s predstavnicima đaka u Jelisejskoj palati, Makron je najavio značajne ustupke, a premijer Sebastijen Lekorni ih je primio u Matinjonu. Vlada je potom predstavila niz konkretnih mera. Ali, kraj krizi se, iz više uglova, ne nazire.

Najvažnije mere se odnose na ukidanje sadašnjeg sistema preko koga se srednjoškolci prijavljuju za upis na fakultete, a koji mladi smatraju nepravednim i netransparentnim. Kada dođe vreme upisa, pate, zbog toga, kako je rekao lider Nepotčinjenih Žan-Lik Melanšon, tri generacije u kući, strepeći gde će algoritam da "baci" budućeg studenta. Novi sistem trebalo bi da ga zameni 2028. godine.

Predviđeno je i otvaranje 15.000 dodatnih mesta na visokim školama, smanjenje broja đaka u odeljenjima prve godine srednje škole na najviše 28, zapošljavanje novih nastavnika i bolje organizovanje nastave. Za obnovu školskih zgrada planirani su povoljni krediti od četiri milijarde evra, a za univerzitetske kampuse još milijarda. Studentske stipendije trebalo bi da se usklađuju s rastom troškova života.