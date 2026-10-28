ŽIVOT U ZNAKU PROTESTA: Najavljeni novi skupovi u Francuskoj

Francuska i dalje živi u znaku protesta protiv skupog života, vladine politike i uslova školovanja.

Foto: Goran Čvorović

Posle subotnjih demonstracija, koje su protekle znatno mirnije nego prethodnog vikenda, vlasti pokušavaju da pronađu izlaz iz sve dublje društvene krize. Prema zvaničnim podacima, na poslednjim demonstracijama širom zemlje privedeno je 1.314 osoba, a povređena su 53 pripadnika snaga reda.

Premijer Sebastijan Lekorni primio je predstavnike srednjoškolaca i studenata, koji već više od mesec dana protestuju zbog nedostatka nastavnika, loših uslova školovanja, nedovoljnog broja mesta na univerzitetima i sistema za upis na visokoškolske ustanove. Vlada najavljuje njegovu opsežnu reformu, kao i konkretne mere za poboljšanje uslova nastave. Srednjoškolci, međutim, upozoravaju da neće odustati ukoliko obećanja ne budu praćena odgovarajućim odlukama i novcem.

Ni "žuti prsluci" ne nameravaju da se povuku. Za subotu su najavili treći veliki talas protesta, ovoga puta sa posebnim naglaskom na odbranu prava na okupljanje, protivljenje policijskom času i zabranama demonstracija. Već u petak planiraju proteste uz lupanje u šerpe ispred Narodne skupštine i poslaničkih kancelarija. Sindikati, sa svoje strane, pripremaju generalni štrajk i demonstracije za 5. novembar, pa vlasti strahuju da bi nezadovoljstvo različitih društvenih slojeva moglo da se pretvori u dugotrajnu pobunu koja će potrajati tokom jeseni.