Svet

PESKOV: Nema pretpostavki za sistemski pristup EU rešavanju situacije u Ukrajini

Novosti online

27. 10. 2026. u 18:22

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NE postoje pretpostavke za sistemski evropski pristup rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ: Нема претпоставки за системски приступ ЕУ решавању ситуације у Украјини

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

 „Još ne“, rekao je kao odgovor na pitanje o toj temi.

Peskov je pojasnio da norveški premijer i finski predsednik nisu izneli nikakve nove predloge za ukrajinsko rešenje tokom telefonskog razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

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