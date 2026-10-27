ZABRANA IZRAZA „VEŠTAČKA INTELEGENCIJA“ U AMERICI: Tramp traži da se u svim dokumentima koristi termin „superinteligencija“
AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je zvaničnu zabranu izraza veštačka inteligencija (AI) u svim relevantnim dokumentima i oblastima, insistirajući da se umesto toga koristi izraz "superinteligencija".
- U najkraćem roku, zvanično ćemo zabraniti upotrebu izraza veštačka inteligencija u svim relevantnim dokumentima, kao i svuda drugde, jer je taj naziv netačan - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On se takođe upitao kada će list "Volstrit džurnal" prestati da koristi naziv "veštačka inteligencija" (AI), što je, kako je naveo, veoma loš i netačan izraz, i umesto toga početi da koristi termin "superinteligencija" (SI), koji već koriste gotovo svi ostali, ili će početi da ga koriste uskoro.
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