Svet

ZABRANA IZRAZA „VEŠTAČKA INTELEGENCIJA“ U AMERICI: Tramp traži da se u svim dokumentima koristi termin „superinteligencija“

V.N.

27. 10. 2026. u 18:10

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je zvaničnu zabranu izraza veštačka inteligencija (AI) u svim relevantnim dokumentima i oblastima, insistirajući da se umesto toga koristi izraz "superinteligencija".

ЗАБРАНА ИЗРАЗА „ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА“ У АМЕРИЦИ: Трамп тражи да се у свим документима користи термин „суперинтелигенција“

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

 - U najkraćem roku, zvanično ćemo zabraniti upotrebu izraza veštačka inteligencija u svim relevantnim dokumentima, kao i svuda drugde, jer je taj naziv netačan - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On se takođe upitao kada će list "Volstrit džurnal" prestati da koristi naziv "veštačka inteligencija" (AI), što je, kako je naveo, veoma loš i netačan izraz, i umesto toga početi da koristi termin "superinteligencija" (SI), koji već koriste gotovo svi ostali, ili će početi da ga koriste uskoro.

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