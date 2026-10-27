Svet

MODŽTABA HAMNEI: Iran nastavlja da upravlja Ormuskim moreuzom

В. Н.

27. 10. 2026. u 14:09

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VRHOVNI vođa Islamske revolucije Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei kazao je danas da Iran nastavlja da upravlja Ormuskim moreuzom i brine o očuvanju nacionalne i regionalne bezbednosti, nacionalnom jedinstvu i učvršćivanju odnosa sa susedima.

МОЏТАБА ХАМНЕИ: Иран наставља да управља Ормуским мореузом

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia

On je tokom sastanka sa sekretarom Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsenom Rezaijem kazao da je neophodno jačati nacionalnu koheziju i negovati uzajamno poverenje između naroda i zvaničnika, prenela je agencija Tasnim. 

- Očaj neprijatelja jedan je od plodova nacionalnog otpora - kazao je Hamnei.

Ocenio je da je pravovremeno informisanje javnosti neophodno kako bi se održalo učešće naroda u odbrani zemlje i političkog sistema.

Tokom sastanka, Rezai je podneo izveštaj o situaciji u zemlji u različitim oblastima i naporima koji se preduzimaju u cilju rešavanja postojećih problema.

(Tanjug)

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