MODŽTABA HAMNEI: Iran nastavlja da upravlja Ormuskim moreuzom
VRHOVNI vođa Islamske revolucije Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei kazao je danas da Iran nastavlja da upravlja Ormuskim moreuzom i brine o očuvanju nacionalne i regionalne bezbednosti, nacionalnom jedinstvu i učvršćivanju odnosa sa susedima.
On je tokom sastanka sa sekretarom Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsenom Rezaijem kazao da je neophodno jačati nacionalnu koheziju i negovati uzajamno poverenje između naroda i zvaničnika, prenela je agencija Tasnim.
- Očaj neprijatelja jedan je od plodova nacionalnog otpora - kazao je Hamnei.
Ocenio je da je pravovremeno informisanje javnosti neophodno kako bi se održalo učešće naroda u odbrani zemlje i političkog sistema.
Tokom sastanka, Rezai je podneo izveštaj o situaciji u zemlji u različitim oblastima i naporima koji se preduzimaju u cilju rešavanja postojećih problema.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZABRINjAVAJUĆE VESTI: Broj zaraženih ebolom premašio 10.000
27. 10. 2026. u 11:19
NEOČEKIVANI POZIV IZ HELSINKIJA: Putin razgovarao sa liderima Finske i Norveške
27. 10. 2026. u 11:10
ALjOŠKI POD PRIMIRJEM, RUSKA VOJSKA ČISTI PRILAZE: Peskov otkrio najnovije detalje
27. 10. 2026. u 10:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)