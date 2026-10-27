"MI, SA SVOJE STRANE, SMO SPREMNI" Moskva: Gasovodi "Severni tok" će biti strateški traženi u budućnosti
GASOVOD „Severni tok“ će u perspektivi biti tražen u Evropi zbog isporuka gasa, izjavio je novinarima vicepremijer Rusije Aleksandar Novak na marginama samita Foruma zemalja izvoznica gasa.
- Gledajući unapred, razvoj infrastrukture gasovoda, koji je započeo 1970-ih i nastavio da se razvija u ovom veku, koristan je i za Evropu, evropske zemlje i Rusiju, jer je Rusija energetski nezavisna i ima sposobnost da obezbedi energetsku bezbednost za druge zemlje koje nemaju sopstvene energetske resurse, posebno za Evropu - rekao je on.
Stoga mislim da će ovi gasovodi verovatno biti traženi na duži rok, strateški gledano, dodao je.
Moskva je spremna da nastavi isporuke gasa Evropi ako evropske zemlje to žele, ocenio je on.
- Mi, sa svoje strane, smo spremni - uvek smo bili pouzdani dobavljači. To je prvo. Drugo, ako Evropa ne kupuje, imamo mesta gde možemo da prodajemo naš gas. I znate, poslednjih godina smo razvili infrastrukturu za isporuke onim zemljama koje najaktivnije povećavaju potrošnju, gde ekonomije rastu. Stoga, Rusija nema problema sa prodajom gasa u tom pogledu. Ovo je veći problem za Evropu - rekao je on.
Ranije je Kiril Dmitrijev, specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja, izjavio da će ponovno pokretanje „Severnog toka“ neizbežno doći u nekom trenutku.
(Sputnjik)
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