Svet

"MI, SA SVOJE STRANE, SMO SPREMNI" Moskva: Gasovodi "Severni tok" će biti strateški traženi u budućnosti

В. Н.

27. 10. 2026. u 15:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GASOVOD „Severni tok“ će u perspektivi biti tražen u Evropi zbog isporuka gasa, izjavio je novinarima vicepremijer Rusije Aleksandar Novak na marginama samita Foruma zemalja izvoznica gasa.

МИ, СА СВОЈЕ СТРАНЕ, СМО СПРЕМНИ Москва: Гасоводи Северни ток ће бити стратешки тражени у будућности

foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

- Gledajući unapred, razvoj infrastrukture gasovoda, koji je započeo 1970-ih i nastavio da se razvija u ovom veku, koristan je i za Evropu, evropske zemlje i Rusiju, jer je Rusija energetski nezavisna i ima sposobnost da obezbedi energetsku bezbednost za druge zemlje koje nemaju sopstvene energetske resurse, posebno za Evropu - rekao je on.

Stoga mislim da će ovi gasovodi verovatno biti traženi na duži rok, strateški gledano, dodao je.

Moskva je spremna da nastavi isporuke gasa Evropi ako evropske zemlje to žele, ocenio je on.

- Mi, sa svoje strane, smo spremni - uvek smo bili pouzdani dobavljači. To je prvo. Drugo, ako Evropa ne kupuje, imamo mesta gde možemo da prodajemo naš gas. I znate, poslednjih godina smo razvili infrastrukturu za isporuke onim zemljama koje najaktivnije povećavaju potrošnju, gde ekonomije rastu. Stoga, Rusija nema problema sa prodajom gasa u tom pogledu. Ovo je veći problem za Evropu - rekao je on.

Ranije je Kiril Dmitrijev, specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja, izjavio da će ponovno pokretanje „Severnog toka“ neizbežno doći u nekom trenutku.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!: Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem

"MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!": Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem