ZIMA STIGLA U SRBIJU: RHMZ izdao novu prognozu vremena
NA Kopaoniku pada slab sneg, a temperatura je oko minus 2 stepena. RHMZ najavljuje nastavak snežnih padavina i sutra.
Slab sneg danas pada na Kopaoniku gde je temperatura oko minus 2 stepena Celzijusa, objavljeno je na sajtu Republičkog hidtrometeorološkog zavoda (RHMZ), a sneg pada i na planini Goliji.
Prema najavi RHMZ-a na Kopaoniku će sneg padati i sutra, a temperatura će biti ispod nule.
Na planini Goliji, poznatoj po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, snežne padavine zabeležene su nekoliko puta tokom oktobra.
Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka, prenosi Rina.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. oktobra, jutra će biti sveža, ponegde i hladna.
Do nedelje će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 stepeni, a samo se još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde očekuje slaba kiša.
U ponedeljak se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
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