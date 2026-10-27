KREMLJ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Poznato da li je bilo reči o Viktoru Orbanu
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da tokom poslednjeg telefonskog razgovora ruski lider Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp nisu razgovarali o mogućoj nominaciji bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za generalnog sekretara UN.
Ovako je portparol Kremlja odgovorio na pitanja o izveštajima koji su se pojavili u medijima da američka administracija promoviše Orbana na ovu poziciju.
Peskov je takođe napomenuo da "ako se takva kandidatura pojavi, biće razmotrena".
Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore u tri zemlje, objavio je da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa nominovala Orbana za generalnog sekretara UN.
SAD su pozvale bivšeg premijera da se kandiduje i ohrabrile ga da to učini. Plan trenutno čeka konačnu odluku.
(NV.ua)
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