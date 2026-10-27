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KREMLJ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Poznato da li je bilo reči o Viktoru Orbanu

В.Н.

27. 10. 2026. u 14:08

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da tokom poslednjeg telefonskog razgovora ruski lider Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp nisu razgovarali o mogućoj nominaciji bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za generalnog sekretara UN.

КРЕМЉ ОТКРИО ДЕТАЉЕ РАЗГОВОРА ПУТИНА И ТРАМПА: Познато да ли је било речи о Виктору Орбану

foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ovako je portparol Kremlja odgovorio na pitanja o izveštajima koji su se pojavili u medijima da američka administracija promoviše Orbana na ovu poziciju.

Peskov je takođe napomenuo da "ako se takva kandidatura pojavi, biće razmotrena".

Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore u tri zemlje, objavio je da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa nominovala Orbana za generalnog sekretara UN.

SAD su pozvale bivšeg premijera da se kandiduje i ohrabrile ga da to učini. Plan trenutno čeka konačnu odluku.

(NV.ua)

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