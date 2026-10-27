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"ARNAB" SE PRIBLIŽAVA: Strahuje se za živote 400.000 ljudi, vlasti izdale važna upozorenja građanima

Танјуг

27. 10. 2026. u 07:59

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SKORO 50.000 ljudi premešteno je u prihvatne centre u indijskoj državi Andra Pradeš zbog najavljenog ciklona Arnab, a očekuje se da će ukupno 400.000 ljudi morati da bude evakuisano, saopštile su danas vlasti.

АРНАБ СЕ ПРИБЛИЖАВА: Страхује се за животе 400.000 људи, власти издале важна упозорења грађанима

Foto: Printskrin/Jutjub/India Today

Ciklon, koji se formirao iznad Bengalskog zaliva i ojačao od ponedeljka, trebalo bi da stigne do kopna sutra ujutru, donoseći snažne vetrove i obilne padavine u Andra Pradeš i susednu državu Odiša.

Direktor Uprave za upravljanje katastrofama Andra Pradeša Prakar Džain rekao je za Rojters da se evakuacija nastavlja.

U Odiši evakuacija još nije počela, ali su škole i fakulteti u pet okruga danas zatvoreni, a biće i sutra. Zbog ciklona je otkazano najmanje 12 vozova, dok je železnički saobraćaj na 53 linije duž južne obale Indije obustavljen danas i sutra.

U susednom Nepalu vlasti su upozorile turiste da ne odlaze u planinske predele na velikim nadmorskim visinama zbog opasnosti od bujičnih kiša, snežnih oluja i lavina u Himalajima, koje se očekuju od četvrtka uveče do subote.

Upozorenje je izdato dok se Nepal oporavlja od razornih bujičnih poplava iz avgusta, u kojima je stradalo oko 1.500 ljudi.

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