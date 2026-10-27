NEOČEKIVAN OBRT U UKRAJINI: Rusi i ukrajinci obustavili vatru, Melanija Tramp usred humanitarne misije

RUSKE i ukrajinske snage obustavile su vatru u određenom području oko Oleškija, u Hersonskoj oblasti, radi pripreme humanitarne operacije, saopštili su danas zvaničnici dve zemlje.

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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je prekid vatre stupio na snagu 27. oktobra u 4.00 po moskovskom vremenu, dok je ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec naveo da je režim tišine uveden u 3.00 po kijevskom vremenu.

Lubinec je rekao da ukrajinska strana poštuje postignute sporazume, koji se sprovode u okviru humanitarne misije uz učešće ruske komesarke za ljudska prava Jane Lantratove i posredovanje i koordinaciju prve dame SAD Melanije Tramp, preneo je Ukrinform.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov najavio je prekid vatre prošlog petka, a Ukrajina je podržala inicijativu.

Od tada jedinice ruske Dnjeprovske grupe sprovode inženjerijsko izviđanje i uklanjaju eksplozivne naprave i zamke sa glavnih pristupnih puteva Oleškiju.

U protekloj nedelji deaktivirano je više od 300 takvih naprava. Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova rekla je da su glavni ciljevi operacije isporuka hrane, lekova i drugih neophodnih zaliha, kao i evakuacija stanovnika koji dobrovoljno odluče da napuste grad.

Oleški se nalazi na levoj obali Dnjepra, nasuprot Hersonu, koji kontrolišu ukrajinske snage. Guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo optužio je ukrajinske snage da napadima na energetske i komunikacione objekte namerno stvaraju tešku humanitarnu situaciju.

(Tanjug)

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