Svet

AUTOMOBIL ULETEO U GRUPU LJUDI: Haos u Nemačkoj, policija na nogama

В.Н.

27. 10. 2026. u 08:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE četiri osobe povređene su kada je automobil uleteo u grupu ljudi u mestu Nojštat am Ribenbergeu, u blizini Hanovera, objavio je Bild.

АУТОМОБИЛ УЛЕТЕО У ГРУПУ ЉУДИ: Хаос у Немачкој, полиција на ногама

Unsplash/ Daniel Bautz

Policija je otvorila vatru na vozilo u pokušaju da ga zaustavi, ali su počinioci pobegli.

Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti.

Incident se dogodio neposredno pre ponoći, a neke od povređenih osoba zadobile su teže povrede.

Oštećeni automobil ostao je na mestu događaja, a povređeni su prevezeni u bolnicu.

Okolnosti incidenta i stepen umešanosti odgovornih osoba još se utvrđuju.

Prvi nalazi ukazuju na to da su se umešani međusobno poznavali i da je grupa ljudi bila konkretna meta.

Počinioci, čiji tačan broj nije poznat, još nisu pronađeni, a potraga zasad nije dala rezultate.

Oštećeno je i nekoliko drugih automobila, od kojih su neki imali probušene gume, dok je na jednom razbijeno zadnje staklo.

Policijski službenici su u blizini sprovodili rutinsku saobraćajnu kontrolu kada su primetili šta se događa i otvorili vatru na vozilo.

Na lice mesta upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe, a u potrazi su angažovani helikopter i policijski pas.

Područje je nekoliko sati bilo blokirano radi prikupljanja forenzičkih dokaza.

Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!