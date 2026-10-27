AUTOMOBIL ULETEO U GRUPU LJUDI: Haos u Nemačkoj, policija na nogama

NAJMANjE četiri osobe povređene su kada je automobil uleteo u grupu ljudi u mestu Nojštat am Ribenbergeu, u blizini Hanovera, objavio je Bild.

Unsplash/ Daniel Bautz

Policija je otvorila vatru na vozilo u pokušaju da ga zaustavi, ali su počinioci pobegli.

Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti.

Incident se dogodio neposredno pre ponoći, a neke od povređenih osoba zadobile su teže povrede.

Oštećeni automobil ostao je na mestu događaja, a povređeni su prevezeni u bolnicu.

Okolnosti incidenta i stepen umešanosti odgovornih osoba još se utvrđuju.

Prvi nalazi ukazuju na to da su se umešani međusobno poznavali i da je grupa ljudi bila konkretna meta.

https://t.co/NSkGomErrb https://t.co/A3tAv0d7GW — Joerg H (@joerghelf) October 27, 2026

Počinioci, čiji tačan broj nije poznat, još nisu pronađeni, a potraga zasad nije dala rezultate.

Oštećeno je i nekoliko drugih automobila, od kojih su neki imali probušene gume, dok je na jednom razbijeno zadnje staklo.

Policijski službenici su u blizini sprovodili rutinsku saobraćajnu kontrolu kada su primetili šta se događa i otvorili vatru na vozilo.

Na lice mesta upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe, a u potrazi su angažovani helikopter i policijski pas.

Područje je nekoliko sati bilo blokirano radi prikupljanja forenzičkih dokaza.

Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

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