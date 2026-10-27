AUTOMOBIL ULETEO U GRUPU LJUDI: Haos u Nemačkoj, policija na nogama
NAJMANjE četiri osobe povređene su kada je automobil uleteo u grupu ljudi u mestu Nojštat am Ribenbergeu, u blizini Hanovera, objavio je Bild.
Policija je otvorila vatru na vozilo u pokušaju da ga zaustavi, ali su počinioci pobegli.
Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti.
Incident se dogodio neposredno pre ponoći, a neke od povređenih osoba zadobile su teže povrede.
Oštećeni automobil ostao je na mestu događaja, a povređeni su prevezeni u bolnicu.
Okolnosti incidenta i stepen umešanosti odgovornih osoba još se utvrđuju.
Prvi nalazi ukazuju na to da su se umešani međusobno poznavali i da je grupa ljudi bila konkretna meta.
Počinioci, čiji tačan broj nije poznat, još nisu pronađeni, a potraga zasad nije dala rezultate.
Oštećeno je i nekoliko drugih automobila, od kojih su neki imali probušene gume, dok je na jednom razbijeno zadnje staklo.
Policijski službenici su u blizini sprovodili rutinsku saobraćajnu kontrolu kada su primetili šta se događa i otvorili vatru na vozilo.
Na lice mesta upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe, a u potrazi su angažovani helikopter i policijski pas.
Područje je nekoliko sati bilo blokirano radi prikupljanja forenzičkih dokaza.
Istraga je u toku.
(Telegraf.rs)
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