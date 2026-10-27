PENTAGON IMA SKUP ZAHTEV ZA KONGRES: "Red je da ono što je u izlogu bude i u radnji..."

PENTANOG traži od Kongresa da u godišnjem zakonu o odbrani zadrži odredbu kojom bi se Ministarstvo odbrane i zvanično preimenovalo u Ministarstvo rata. Jer, sudeći po obrazloženju američkih zvaničnika, u Vašingtonu su rešili da se više ne zamaraju diplomatskim eufemizmima – jer red je da ono što je u izlogu bude i u radnji.

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- Predsednik Donald Tramp i ministar rata Pit Hegset imali su hrabrosti da to jasno kažu. Mnogi u Vašingtonu ostavili bi stari naziv. Predsednik je izabrao jasnoću umesto komoditeta - napisao je glavni portparol Pentagona Šon Parnel u autorskom tekstu za Foks njuz.

Kako je objasnio, nije reč o izmišljanju novog imena, već o vraćanju starog.

Naime, Ministarstvo rata osnovano je još 1789. godine, u vreme Džordža Vašingtona, a taj naziv zadržalo je do 1949. godine, kada je postalo Ministarstvo odbrane.

Tramp je prošle jeseni potpisao izvršnu uredbu kojom je odobrio upotrebu starog naziva, a Hegset je počeo da se predstavlja kao "ministar rata". Sada administracija želi da ta promena dobije i zakonsku potvrdu.

Odbori za oružane snage Predstavničkog doma i Senata već su podržali odgovarajuće odredbe u nacrtima Zakona o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu. Amandman republikanskog kongresmena Ronija Džeksona usvojen je u junu tesnom većinom – sa 29 glasova za i 27 protiv.

- Predsednik je učinio svoje. Sada Kongres mora da dovrši posao. Naziv institucije koja šalje Amerikance u borbu mora biti utvrđen zakonom, a ne samo predsedničkom uredbom - poručio je Parnel.

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Demokrate se protive preimenovanju, ocenjujući da je nepotrebno i da se administracija bavi semantikom.

Međutim, Parnel smatra da je upravo u rečima suština.

- Kritičari tvrde da je promena simbolična, pa čak i nepotrebna. Ali oni stvari posmatraju naopako. Reči definišu misiju, a misija određuje sve ostalo - naveo je.

A onda je, bez mnogo diplomatskog uvijanja, objasnio šta je ta misija.

- Našim saveznicima dugujemo jasnu poruku o našoj osnovnoj misiji: da vodimo ratove i pobeđujemo u njima. Tačka.

Ipak, jasnoća ima i svoju cenu. Pentagon je u aprilu procenio da bi preimenovanje koštalo gotovo 52 miliona dolara, uz obrazloženje da to ne predstavlja značajan izdatak u odnosu na Trampov rekordni zahtev za vojni budžet od 1,5 biliona dolara.

Kongresna kancelarija za budžet bila je manje optimistična: prema njenoj proceni, promena naziva mogla bi da košta čak 125 miliona dolara.

Parnel je priznao da samo ime ne čini vojsku snažnijom, ali je naglasio da svaka nabavka, vojna vežba i strateška investicija moraju biti usmerene na sposobnost američkih snaga da poraze protivnika.

(RT Balkan)

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