KRILI HAŠIŠ ISPOD HLEBA: U španskoj pokrajini Uelva pronađeno skladište sa više od četiri tone narkotika

PRIPADNICI španske Nacionalne policije zaplenili su više od četiri tone hašiša na imanju u Ajamonteu, pokrajina Uelva, koje je kriminalna organizacija koristila kao skladište droge.

španska policija

Kako je saopšteno, tokom pretresa, policajci su pronašli skriveni prostor ispod poda, čiji je ulaz bio skriven veknama hleba. Tom prilikom, uhapšen je muškarac, za kojeg se tvrdi da je pripadnik grupe i koji je navodno bio zadužen za čuvanje narkotika. Droga je bila namenjena drugim evropskim zemljama.

- Istraga je počela 2024. godine kada su vlasti posumnjale u postojanje kriminalne organizacije posvećene krađi i transportu droge sa sedištem u provinciji Uelva - navodi policija. - Otkriveno je da su švercovali velike količine hašiša i kokaina duž obale Uelve, koristeći ribarske brodove, kao i brze brodove poznate kao „narko-čamci“. Droga je transportovana do skrovišta ili skladišta, odakle je pripremana za distribuciju i otpremu u druge delove Španije i druge evropske zemlje.

Kako je operacija napredovala, agenti su pronašli navodnog vođu odgovornog za skladištenje i čuvanje droge. Tokom pretresa skladišta identifikovanog kao skladište, domar je uhapšen dok je pokušavao da transportuje 600 kilograma hašiša na drugu lokaciju u prikolici pričvršćenoj za njegov terenac, nameravajući da ga distribuira širom ostatka Evrope.

- Tokom pregleda imanja, policajci su primetili da je zemlja prekrivena sa stotinu vekni hleba. Međutim, nije bilo životinja koje bi objasnile njihovo prisustvo. Ovaj detalj je posebno privukao pažnju istražitelja, što ih je podstaklo da sprovedu temeljniju pretragu. Na kraju su pronašli skrivenu zalihu ispod poda, u kojoj se nalazilo više od 1.000 kilograma hašiša - ističe se u saopštenju.

Nakon ovog početnog otkrića, nastavljen je dalji pretres, tokom kojeg je pronađen ostatak narkotika.