PALILI SIRENE I DALI GAS DO DASKE: Nemački policajci pod optužnicom jer su se trkali do restorana brze hrane

DVOJICA policajaca u nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji optužena su da su se trkali patrolnim vozilima, a tužilaštvo u Menhengladbahu podiglo je protiv njih optužnicu zbog učešća u nedozvoljenoj automobilskoj trci.

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Prema navodima tužilaštva, policajci su u decembru prošle godine, u ranim jutarnjim satima, svojim patrolnim vozilima, uz uključena rotaciona svetla i sirene, velikom brzinom krenuli iz policijske stanice ka restoranu brze hrane.

Tokom vožnje zamalo je došlo do sudara sa kamionom, saopštilo je tužilaštvo, preneo je Špigel.

(Tanjug)

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