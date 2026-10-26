"POČINJE NOVA ERA" Volodin: Saradnja Rusije i Kine na najvišem nivou u istoriji
SARADNjA Rusije i Kine dostigla je najviši nivo u istoriji, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin na sastanku sa delegacijom Stalnog komiteta kineskog Nacionalnog narodnog kongresa na marginama 12. Međunarodnog parlamentarnog foruma BRIKS-a.
- Rusko-kineska saradnja dostigla je najviši nivo u istoriji i karakteriše je sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija, koji ulaze u novu eru - rekao je Volodin, a navodi se na sajtu Državne dume.
On je napomenuo da je pod vođstvom ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog lidera Si Đinpinga stvoren jedinstveni model saradnje zasnovan na međusobnom poštovanju, uvažavanju nacionalnih interesa i odsustvu dvostrukih standarda.
- Redovni kontakti između lidera naših država potvrđuju posebnu prirodu bilateralnog političkog dijaloga na najvišem nivou - naglasio je zvaničnik.
Predsednik Državne dume je istakao efikasnost postojećih bilateralnih formata, uključujući međuparlamentarnu komisiju, zajedničku parlamentarnu radnu grupu i bliske kontakte u okviru relevantnih odbora.
Dve zemlje - dve velike sile
Kina i Rusija su velike sile, ocenio je Ženg Đianbang, potpredsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine.
- Mi predstavljamo model sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. A poslednjih godina, pod vođstvom ruskog predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga, naši prijateljski odnosi su se produbili i proširili u svim oblastima - rekao je Ženg Đianbang, potpredsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine.
Ruska parlamentarna delegacija, koju predvodi Volodin, nalazi se u Indiji, gde učestvuje u događajima 12. Međunarodnog parlamentarnog foruma BRIKS-a. Ove godine forum se održava u glavnom gradu Indije, koja predsedava blokom. Glavna tema foruma je „Jačanje uloge parlamenata u obezbeđivanju razvoja usmerenog na čoveka“.
(Sputnjik)
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