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TEKTONSKI POTRES U AZIJI! Kazahstan kupuje kineske nevidljive lovce J-35?! Piloti već u akciji sa moćnim J-10C!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 20:11

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POTVRĐENO je da su kineski lovci J-10C, koje je Uzbekistan nedavno nabavio, delovali u bliskoj saradnji sa lovcima Su-30SM vazduhoplovnih snaga Kazahstana; ovi tipovi aviona predstavljaju glavne borbene letelice u vazduhoplovnim snagama obe zemlje.

ТЕКТОНСКИ ПОТРЕС У АЗИЈИ! Казахстан купује кинеске невидљиве ловце J-35?! Пилоти већ у акцији са моћним J-10C!

Foto Printskrin Youtube/U.S. Naval Institute

Uzbekistan je javno predstavio svoje avione J-10C u avgustu 2026. godine, postavši tako drugi potvrđeni strani korisnik ovog tipa letelice, koja je trenutno daleko najnapredniji lovac u Centralnoj Aziji. Mogućnost zajedničkog delovanja sa avionima J-10C – uz priliku da se njihove sposobnosti uporede sa karakteristikama lovaca ruskog porekla – mogla bi uticati na buduće odluke Kazahstana o razvoju njegove lovačke flote. Naime, tamošnje vazduhoplovne snage planiraju postepeno napuštanje oslanjanja na sovjetske avione MiG-31 i ruske letelice Su-27 i Su-30.

Iako je Su-30SM glavni savremeni višenamenski lovac Kazahstana, najsposobniji borbeni avion te zemlje za zadatke protivvazdušne odbrane ostaje presretač MiG-31BM. Ovaj avion poseduje znatno veći i snažniji radar, a projektovan je za krstarenje brzinama od 2,35 Maha. Međutim, oba tipa letelica su zastarela i zahtevaju veoma složeno i skupo održavanje. S druge strane, J-10C je u mnogim aspektima ekonomičniji, zahvaljujući kombinaciji znatno nižih operativnih troškova i savremenije avionike i naoružanja. Iako bi ograničeni dolet i relativno mali radar aviona J-10C mogli biti prepreka za njegovu nabavku od strane Kazahstana, veći kineski lovci – prvenstveno model J-35 – smatraju se najozbiljnijim kandidatima za modernizaciju kazahstanske flote. Oni bi potencijalno mogli da zamene sovjetske avione Su-27, a moguće i letelice MiG-31 koje su trenutno u upotrebi. Činjenica da je Rusija, nakon raspada SSSR-a, obustavila finansiranje dva programa za razvoj naslednika aviona MiG-31, ostavila je Kazahstan bez mogućnosti da nabavi direktnog naslednika tog tipa letelice; s druge strane, naslednik aviona Su-27 i Su-30 — model Su-57 — 2025. godine je počeo da se izvozi. Krajem avgusta, više kazahstanskih i ruskih izvora prenelo je da bi Snage protivvazdušne odbrane Kazahstana trebalo da dobiju svoje prve lovce pete generacije u roku od dve godine. Kao jedine verovatne opcije pominju se Su-57 i J-35. Vrlo je moguće da će ovaj vid oružanih snaga nabaviti mešovitu flotu koja bi obuhvatala oba tipa lovaca: Su-57 bi potencijalno zamenio MiG-31 i Su-27, dok bi J-35 kasnije zamenio Su-30SM. Ovakvo rešenje omogućilo bi Astani da održi ravnotežu u odnosima sa svoja dva glavna suseda i strateška partnera. Procene aviona J-10C mogle bi pomoći u donošenju odluka o tome u kojoj meri treba dati prioritet nabavci aviona J-35.

militarywatchmagazine.com

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