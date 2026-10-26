TEKTONSKI POTRES U AZIJI! Kazahstan kupuje kineske nevidljive lovce J-35?! Piloti već u akciji sa moćnim J-10C!
POTVRĐENO je da su kineski lovci J-10C, koje je Uzbekistan nedavno nabavio, delovali u bliskoj saradnji sa lovcima Su-30SM vazduhoplovnih snaga Kazahstana; ovi tipovi aviona predstavljaju glavne borbene letelice u vazduhoplovnim snagama obe zemlje.
Uzbekistan je javno predstavio svoje avione J-10C u avgustu 2026. godine, postavši tako drugi potvrđeni strani korisnik ovog tipa letelice, koja je trenutno daleko najnapredniji lovac u Centralnoj Aziji. Mogućnost zajedničkog delovanja sa avionima J-10C – uz priliku da se njihove sposobnosti uporede sa karakteristikama lovaca ruskog porekla – mogla bi uticati na buduće odluke Kazahstana o razvoju njegove lovačke flote. Naime, tamošnje vazduhoplovne snage planiraju postepeno napuštanje oslanjanja na sovjetske avione MiG-31 i ruske letelice Su-27 i Su-30.
militarywatchmagazine.com
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