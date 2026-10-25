Svet

KRVAVI PIR U AMERICI: Masovna pucnjava kod stadiona, među povređenima i deca

Jelena Ždralić

25. 10. 2026. u 18:45

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NAJMANjE 12 osoba, uključujući šestoro maloletnika, povređeno je u pucnjavi u blizini stadiona "Brag memorijal" Univerziteta Florida A&M u Talahasiju u subotu uveče, saopštile su vlasti.

КРВАВИ ПИР У АМЕРИЦИ: Масовна пуцњава код стадиона, међу повређенима и деца

Credit: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Policijska uprava Talahasija, saopštila je da se pucnjava dogodila neposredno pre 20 časova, u blizini raskrsnice ulica Peri i Manati, nedaleko od stadiona "Brag memorijal".

Vlasti su navele da je povređeno 12 osoba, od kojih je 11 zadobilo prostrelne rane.

Jedna žrtva je u kritičnom stanju, dve su teško povređene, dok se njih osmoro nalazi u stabilnom stanju, saopštila je policija.

Od 12 poznatih žrtava, šestoro su odrasli, a šestoro maloletnici, izjavio je načelnik policije Talahasija, Lorens E. Revel, tokom konferencije za novinare.

Prema Revelovim rečima, najmlađa žrtva ima 11 godina.

- Večeras su naše misli sa žrtvama i njihovim porodicama dok se suočavaju sa razornim posledicama ovog nasilja - rekao je Revel i dodao: 

- Posebno slama srce saznanje da među povređenima ima dece.

- U trenucima neposredno nakon pucnjave, i pre nego što je lice mesta bilo potpuno obezbeđeno, naši policajci su rizikovali sopstvenu bezbednost kako bi preneli žrtve na sigurno i prevezli ih u bolnicu. Njihovi postupci bili su ništa manje nego herojski i odražavaju hrabrost i saosećanje koje naši službenici svakodnevno pružaju ovoj zajednici - istakao je Revel.

Policija je saopštila da preliminarni podaci ukazuju na to da je pucnjavi prethodio fizički obračun.

Vlasti su taj sukob opisale kao izolovani incident u kojem su učestvovale dve ili tri osobe.

Do poslednjeg policijskog izveštaja nije bilo objavljenih hapšenja.

Pucnjava se dogodila tokom Nedelje povratka na Univerzitet Florida A&M, dok su se studenti i diplomci okupljali u Talahasiju povodom godišnjih proslava.

Univerzitet Florida A&M, saopštio je da se incident dogodio u blizini kampusa.

Iz Univerziteta su naveli da je kampus ostao bezbedan i apelovali na građane da izbegavaju to područje.

- Naša srca su uz žrtve i sve pogođene ovim tragičnim incidentom - saopštio je univerzitet.

Iako je kampus i dalje bezbedan, građani se pozivaju da izbegavaju ovo područje kako bi se organima reda omogućilo da sprovedu istragu.

Gradonačelnik Talahasija, Džon Dejli, izrazio je saučešće nakon pucnjave.

- Ovo je zaista užasna tragedija koja slama srce - objavio je Dejli na platformi Iks.

- Večeras i u danima koji slede, FAMU porodica nije sama. Naša čitava zajednica stoji uz vas. - dodao je Dejli.

Odeljenje za teška krivična dela policije Talahasija istražuje pucnjavu, dok detektivi rade na identifikaciji odgovornih.

Policija apeluje na sve koji su bili svedoci pucnjave ili imaju informacije o incidentu da kontaktiraju nadležne organe.

(Telegraf)

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