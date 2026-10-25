KRVAVI PIR U AMERICI: Masovna pucnjava kod stadiona, među povređenima i deca

NAJMANjE 12 osoba, uključujući šestoro maloletnika, povređeno je u pucnjavi u blizini stadiona "Brag memorijal" Univerziteta Florida A&M u Talahasiju u subotu uveče, saopštile su vlasti.

Credit: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Policijska uprava Talahasija, saopštila je da se pucnjava dogodila neposredno pre 20 časova, u blizini raskrsnice ulica Peri i Manati, nedaleko od stadiona "Brag memorijal".

Vlasti su navele da je povređeno 12 osoba, od kojih je 11 zadobilo prostrelne rane.

Jedna žrtva je u kritičnom stanju, dve su teško povređene, dok se njih osmoro nalazi u stabilnom stanju, saopštila je policija.

Od 12 poznatih žrtava, šestoro su odrasli, a šestoro maloletnici, izjavio je načelnik policije Talahasija, Lorens E. Revel, tokom konferencije za novinare.

Prema Revelovim rečima, najmlađa žrtva ima 11 godina.

- Večeras su naše misli sa žrtvama i njihovim porodicama dok se suočavaju sa razornim posledicama ovog nasilja - rekao je Revel i dodao:

- Posebno slama srce saznanje da među povređenima ima dece.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. https://t.co/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

- U trenucima neposredno nakon pucnjave, i pre nego što je lice mesta bilo potpuno obezbeđeno, naši policajci su rizikovali sopstvenu bezbednost kako bi preneli žrtve na sigurno i prevezli ih u bolnicu. Njihovi postupci bili su ništa manje nego herojski i odražavaju hrabrost i saosećanje koje naši službenici svakodnevno pružaju ovoj zajednici - istakao je Revel.

Policija je saopštila da preliminarni podaci ukazuju na to da je pucnjavi prethodio fizički obračun.

Vlasti su taj sukob opisale kao izolovani incident u kojem su učestvovale dve ili tri osobe.

Do poslednjeg policijskog izveštaja nije bilo objavljenih hapšenja.

Pucnjava se dogodila tokom Nedelje povratka na Univerzitet Florida A&M, dok su se studenti i diplomci okupljali u Talahasiju povodom godišnjih proslava.

Univerzitet Florida A&M, saopštio je da se incident dogodio u blizini kampusa.

Iz Univerziteta su naveli da je kampus ostao bezbedan i apelovali na građane da izbegavaju to područje.

- Naša srca su uz žrtve i sve pogođene ovim tragičnim incidentom - saopštio je univerzitet.

Iako je kampus i dalje bezbedan, građani se pozivaju da izbegavaju ovo područje kako bi se organima reda omogućilo da sprovedu istragu.

Gradonačelnik Talahasija, Džon Dejli, izrazio je saučešće nakon pucnjave.

- Ovo je zaista užasna tragedija koja slama srce - objavio je Dejli na platformi Iks.

- Večeras i u danima koji slede, FAMU porodica nije sama. Naša čitava zajednica stoji uz vas. - dodao je Dejli.

Odeljenje za teška krivična dela policije Talahasija istražuje pucnjavu, dok detektivi rade na identifikaciji odgovornih.

Policija apeluje na sve koji su bili svedoci pucnjave ili imaju informacije o incidentu da kontaktiraju nadležne organe.

(Telegraf)

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