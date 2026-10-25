Politika

NAJNOVIJI PRESEK IZLAZNOSTI DO 18 SATI: Oglasila se Republička izborna komisija

Novosti online

25. 10. 2026. u 19:06

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Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 18.00 sati bila je 64,89 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

НАЈНОВИЈИ ПРЕСЕК ИЗЛАЗНОСТИ ДО 18 САТИ: Огласила се Републичка изборна комисија

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Do 18.00 sati u Vojvodini je glasalo 66,90 odsto, u Beogradu 65,67 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 64,53 odsto i u regionu južne i istočne Srbije62,01 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 18.00 časova iznosila je 51,93 odsto.

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