NAJNOVIJI PRESEK IZLAZNOSTI DO 18 SATI: Oglasila se Republička izborna komisija

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 18.00 sati bila je 64,89 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Do 18.00 sati u Vojvodini je glasalo 66,90 odsto, u Beogradu 65,67 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 64,53 odsto i u regionu južne i istočne Srbije62,01 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 18.00 časova iznosila je 51,93 odsto.