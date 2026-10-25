Svet

CENTKOM NAPRAVIO PLANOVE ALI...Tramp: SAD neće danas napasti Iran

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 19:33

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SJEDINjENE Američke Države danas neće napasti Iran, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

ЦЕНТКОМ НАПРАВИО ПЛАНОВЕ АЛИ...Трамп: САД неће данас напасти Иран

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña/Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray/U.S. Navy

Odgovarajući na pitanje novinara ispred Bele kuće, on je kratko odgovorio na pitanje da li će danas biti napada, prenosi agencija AP.

Pozivajući se na neimenovane izvore, američki list Hil preneo je ranije danas da je američka vojska pripremila opcije za moguće nove udare na Iran nakon novembarskih međuizbora u SAD.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), nadležna za američke snage na Bliskom istoku, pripremila je planove za dodatne napade na Iran ukoliko za to dobije odobrenje Bele kuće.

Prema rečima izvora upoznatog sa planiranjem, više opcija za napade predstavljeno je američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu, dok Tramp namerava da zadrži sve mogućnosti otvorenim do donošenja konačne odluke.

Tanjug

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