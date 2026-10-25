ŠOK ODGOVOR TRAMPA: Odgovorio na pitanje novinara da li će SAD danas napasti Iran
SJEDINjENE Američke Države danas neće napasti Iran, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
Odgovarajući na pitanje novinara ispred Bele kuće, on je kratko odgovorio na pitanje da li će danas biti napada, prenosi agencija AP. Pozivajući se na neimenovane izvore, američki list Hil preneo je ranije danas da je američka vojska pripremila opcije za moguće nove udare na Iran nakon novembarskih međuizbora u SAD.
Centralna komanda američke vojske (CENTKOM), nadležna za američke snage na Bliskom istoku, pripremila je planove za dodatne napade na Iran ukoliko za to dobije odobrenje Bele kuće. Prema rečima izvora upoznatog sa planiranjem, više opcija za napade predstavljeno je američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu, dok Tramp namerava da zadrži sve mogućnosti otvorenim do donošenja konačne odluke.
(Tanjug)
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