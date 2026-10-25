IRAN IZVEO ŽESTOKE NAPADE: Oglasila se Revolucionarna garda, objavljeni i snimci napada (VIDEO)

IRANSKA Revolucionarna garda napala je dronovima položaje kurdske grupe "Komala" u severnom Iraku, u blizini granice sa Iranom, javila je danas iranska novinska agencija.

Foto: Vikipedija CC4.0/Shahram Sharifi

U napadu na sedište grupe "Komala" u mestu Balisan, učestvovale su kopnene snage Revolucionarne garde, navedeno je u izveštaju iranske novinske agencije, koja je akciju opisala kao preventivni napad na grupu koju Teheran smatra terorističkom i separatističkom organizacijom.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama.

Claims Iranian Kurdish opposition party Komala was targeted in Balisan valley https://t.co/BGswv8b0wd — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) October 24, 2026

Iran više kurdskih grupa u Iraku označava kao terorističke organizacije, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju da je i kurdska manjina u Iranu izložena represiji.

Iranska Revolucionarna garda i prethodnih godina više puta je napadala kurdske ciljeve u Iraku, a napetosti duž granice pojačane su od početka rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Kurdi su etnička grupa koja broji oko 30 miliona ljudi, pretežno nastanjenih u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj.

🚀The IRGC carried out a preemptive operation against the separatist and terrorist group Komala in Balisan, Erbil. Iraqi Kurdistan. https://t.co/elau5nRsu5 — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) October 25, 2026

Decenijama se bore za sopstvenu državu i suočavaju sa progonima i represijom u Iraku i Iranu.

Autonomna kurdska regija u Iraku uspostavljena je nakon svrgavanja Sadama Huseina 2003. godine.

(Kurir)

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