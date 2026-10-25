Svet

IRAN IZVEO ŽESTOKE NAPADE: Oglasila se Revolucionarna garda, objavljeni i snimci napada (VIDEO)

Jelena Ždralić

25. 10. 2026. u 14:50

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IRANSKA Revolucionarna garda napala je dronovima položaje kurdske grupe "Komala" u severnom Iraku, u blizini granice sa Iranom, javila je danas iranska novinska agencija.

ИРАН ИЗВЕО ЖЕСТОКЕ НАПАДЕ: Огласила се Револуционарна гарда, објављени и снимци напада (ВИДЕО)

Foto: Vikipedija CC4.0/Shahram Sharifi

U napadu na sedište grupe "Komala" u mestu Balisan, učestvovale su kopnene snage Revolucionarne garde, navedeno je u izveštaju iranske novinske agencije, koja je akciju opisala kao preventivni napad na grupu koju Teheran smatra terorističkom i separatističkom organizacijom.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama.

Iran više kurdskih grupa u Iraku označava kao terorističke organizacije, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju da je i kurdska manjina u Iranu izložena represiji.

Iranska Revolucionarna garda i prethodnih godina više puta je napadala kurdske ciljeve u Iraku, a napetosti duž granice pojačane su od početka rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Kurdi su etnička grupa koja broji oko 30 miliona ljudi, pretežno nastanjenih u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj.

Decenijama se bore za sopstvenu državu i suočavaju sa progonima i represijom u Iraku i Iranu.

Autonomna kurdska regija u Iraku uspostavljena je nakon svrgavanja Sadama Huseina 2003. godine.

(Kurir) 

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